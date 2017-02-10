تهدیدات باعث حضور بیشتر مردم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل با حضور در جمع راهپیمایان تهرانی در خصوص پیام حضور مردم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تهدیدات تأثیر داشته و حضور مردم بیشتر شده است.

وی افزود: مردم با عزم و اراده بیشتری امسال در راهپیمایی شرکت کردند.

مشاور عالی رهبر انقلاب در خصوص ضرورت استقلال اقتصادی گفت: ما این تعبیر را قبول نداریم و تعبیری را به کار می‌بریم، اقتصاد مقاومتی است. منظور از اقتصاد مقاومتی این است که شرایطی فراهم کنیم که دشمن نتواند صدمه بزند.

وی در ادامه تصریح کرد: باید با اقتصاد مقاومتی، دشمن ناامید شود و از تحت فشار قرار دادن ایران دست بردارد.

رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولین باید پاک باشند و جلوی فساد را بگیرند.