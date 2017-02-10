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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲

حدادعادل در جمع خبرنگاران:

تهدیدات باعث حضور بیشتر مردم شده است

تهدیدات باعث حضور بیشتر مردم شده است

مشاور عالی رهبر انقلاب با بیان اینکه تهدیدات باعث حضور بیشتر مردم در راهپیمایی شده است، گفت: باید با اقتصاد مقاومتی، دشمن ناامید شود و از تحت فشار قرار دادن ایران دست بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل با حضور در جمع راهپیمایان تهرانی در خصوص پیام حضور مردم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تهدیدات تأثیر داشته و حضور مردم بیشتر شده است.

وی افزود: مردم با عزم و اراده بیشتری امسال در راهپیمایی شرکت کردند.

مشاور عالی رهبر انقلاب در خصوص ضرورت استقلال اقتصادی گفت: ما این تعبیر را قبول نداریم و تعبیری را به کار می‌بریم، اقتصاد مقاومتی است. منظور از اقتصاد مقاومتی این است که شرایطی فراهم کنیم که دشمن نتواند صدمه بزند.

وی در ادامه تصریح کرد: باید با اقتصاد مقاومتی، دشمن ناامید شود و از تحت فشار قرار دادن ایران دست بردارد.

رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولین باید پاک باشند و جلوی فساد را بگیرند.

کد مطلب 3902916

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