وزیر ارتباطات گفت: امسال که با حضور رئیسجمهور تازهکار آمریکا مواجه شدیم، دیدیم مسائلی را مطرح میکند که با عُرف دیپلماسی سازگار نیست و حضور مردم برای این است که بگویند به انقلاب و رهبری وفادارند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع راهپیمایان تهرانی حضور یافت و در جمع خبرنگاران در خصوص حضور باشکوه مردم در راهپیمایی اظهار داشت: ما باید همواره قدردان این مردم بزرگ باشیم، زیرا هیچوقت رهبر معظم انقلاب را تنها نگذاشتهاند.
وی گفت: مردم با حضور در عرصههای مختلف، حامی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: امسال که با حضور رئیسجمهور تازهکار آمریکا مواجه شدیم، دیدیم که مسائلی را مطرح میکند که با عُرف دیپلماسی سازگار نیست و حضور مردم برای این است که بگویند به انقلاب و رهبری وفادارند.
واعظی در پایان گفت: این ملت بزرگ با انسجام بر همه مشکلات فائق میآیند. حضور گسترده مردم در راهپیمایی، اقتدار جمهوری اسلامی را میرساند و باعث میشود مشکلات مردم برطرف شود.
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