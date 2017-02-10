وزیر ارتباطات گفت: امسال که با حضور رئیس‌جمهور تازه‌کار آمریکا مواجه شدیم، دیدیم مسائلی را مطرح می‌کند که با عُرف دیپلماسی سازگار نیست و حضور مردم برای این است که بگویند به انقلاب و رهبری وفادارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع راهپیمایان تهرانی حضور یافت و در جمع خبرنگاران در خصوص حضور باشکوه مردم در راهپیمایی اظهار داشت: ما باید همواره قدردان این مردم بزرگ باشیم، زیرا هیچ‌وقت رهبر معظم انقلاب را تنها نگذاشته‌اند.

وی گفت: مردم با حضور در عرصه‌های مختلف، حامی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: امسال که با حضور رئیس‌جمهور تازه‌کار آمریکا مواجه شدیم، دیدیم که مسائلی را مطرح می‌کند که با عُرف دیپلماسی سازگار نیست و حضور مردم برای این است که بگویند به انقلاب و رهبری وفادارند.

واعظی در پایان گفت: این ملت بزرگ با انسجام بر همه مشکلات فائق می‌آیند. حضور گسترده مردم در راهپیمایی، اقتدار جمهوری اسلامی را می‌رساند و باعث می‌شود مشکلات مردم برطرف شود.