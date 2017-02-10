به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیام حضور مردم در ۲۲ بهمن، «وحدت ملی» است.

وی در ادامه گفت: وقتی ملتی اراده می‌کند سرنوشتش را تغییر دهد، قدرت آن را دارد.