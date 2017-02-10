زنده ماندن انقلاب خواست ملی است/ملت از هویت ملی خود دفاع می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز ضمن حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن یک راهپیمایی ملی است و یک راهپیمایی سیاسی و جناحی نیست.

وی افزود: انقلابی در ایران رخ داد و تمام ملت انقلاب کردند و چون همگانی بود کسی نمی تواند ادعا کند این ملت اشتباه کرده است.

ابطحی ادامه داد: این انقلاب باید زنده بماند زیرا خواست ملی است؛ البته نمی توان این موضوع را انکار کرد که برخی اهداف انقلاب هنوز تحقق پیدا نکرده است.

عضو مجمع روحانیون مبارز افزود: در راهپیمایی ۲۲ بهمن و دیگر مناسبت ها همه تلاش می کنند بگوییم یک جریان اصیل انقلاب کرده و ممکن است اشکالات زیادی هنوز وجود داشته باشد.

ابطحی گفت: آنچه ما به عنوان اصلاح طلبی نام می بریم این است که باید همواره مراقب باشیم که این مسیر دچار مشکل نشود و پیچ های خطرناک را اصلاح کنیم تا یک آینده خوب را برای ایران رقم بزنیم. ویژگی راهپیمایی این است که می تواند مشکلات تاریخی ملت را حل کند.

وی در پایان گفت: در طول جنگ وقتی تهران موشک باران بود راهپیمایی بزرگی برگزار شد و بعد از آن تهران دیگر موشک باران نشد؛ این یعنی جمعیت و مردم بیش از اینکه از یک جریان خاصی حمایت کنند از تاریخ و هویت ملی خود دفاع می کنند.