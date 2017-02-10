هدف آمریکا دست برداشتن ملت ایران از دین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد، اظهار داشت: مردم ما هر سال در ۲۲ بهمن اقتدار خود را به رخ جهانیان می‌کشند و با آرمان‌های انقلاب و امام و رهبر معظم انقلاب بیعت مجددی می‌کنند.

وی با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیس جمهور جدید آمریکا که گفت «ایرانی‌ها باید از من بترسند» بیان داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند ملت ایران از تهدیدات نمی‌ترسد و گزارش‌های رسیده نیز حاکی از حضور چشمگیر و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دارد.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به جنایات آمریکا علیه ملت ایران، بیان داشت: آمریکا چندین هزار نفر از مردم ما را شهید کرد و تلاش‌های بسیاری برای براندازی انقلاب اسلامی به کار برد و در حمله به طبس و سقوط هواپیما و هشت سال جنگ تحمیلی و با تحریم داروها جان بسیاری از ملت ما را گرفت.

دشمنی ما با استکبار ریشه قرآنی دارد

وی افزود: دشمنی ما با آمریکا و استکبار ریشه قرآنی دارد و ما جنایات آمریکا علیه ملت ایران را فراموش نمی‌کنیم.

آیت الله سعیدی بیان داشت: کسی که ادعای محبت اهل بیت(ع) داشته باشد و از دشمنان اعلام برائت نجوید در روایت داریم که از اهل بیت(ع) نیست و امام رضا(ع) فرمود «کمال دین در ولایت و برائت از دشمنان است».

وی در ادامه تأکید کرد: امروز مواضع اخیر رئیس جمهور آمریکا نشان داد که آنان بزرگ‌ترین دشمن اسلام هستند و آنان هر روز روشن‌تر ماهیت خود را نشان می‌دهند و تجلی برائت ما از آنان در شعار «مرگ بر آمریکا» است.

دشمنان می‌خواهند ما از دین خود دست برداریم

امام جمعه قم با بیان اینکه ملت ما با شعار مرگ بر آمریکا دشمن شناسی می‌کنند و به نسل‌های بعد می‌فهمانند دشمن اصلی دین و کشور آمریکا است،‌گفت: هدف اصلی دشمنان از مبارزه با ملت ایران این است که ما از دین خود دست برداریم.

وی افزود: دشمنان در پیمان‌های خود همواره این موضوع را مد نظر قرار می‌دهند که ما از قرآن و دین خود دست برداریم که این امر هیچ‌گاه محقق نخواهد شد.

آیت الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت فرارسیدن شهادت حضرت زهرا(س) گفت: ملت ما درس ولایتمداری را از حضرت فاطمه(س) فرا گرفته‌اند چرا که آن بانوی بزرگ اسلام در راستای دفاع از ولایت جان مطهرشان را نثار کردند.