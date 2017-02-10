اقتصاد مقاومتی ریاضت کشی نیست/ ۴۲۰۰ پروژه ورزشی نیمه کاره داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عزیزی در سخنرانی قبل از خطبه های این هفته نماز جمعه شهر ابهر، افزود: جمهوری اسلامی، تجلی حکومت خداوند بر قامت ملتی بزرگ بود.

عزیزی با تفسیر واژه جمهوری اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی، یعنی احکام اسلامی در کنار اراده و حاکمیت مردم قرار گرفته است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی استقلال را جزو مبانی اعتقادی ایرانیان در کنار شعارهای دیگر دانست و افزود: ایرانیان از قرن ها پیش برای استقلال مبارزه کرده اند و استقلال در همه زمان ها، جزو آرمان های مردم ایران بوده است.

عزیزی با بیان اینکه ایرانی ها هیچگاه استقلال خود را به دست بیگانگان نخواهند داد، تاکید کرد: عزت و استقلالی که داریم، به راحتی بدست نیامده است و برای بدست آوردن آن، رنج ها کشیده شده است.

وی حضور مردم در راهپیمایی ها را پیامی برای خطوط استقلال کشور دانست و تصریح کرد: جمهوریت بدون استقلال معنا ندارد و اسلامیت هم تکمیل کننده این دو خواهد بود.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، ایرانیان را صبح طلب ترین انسان های دنیا دانست و گفت: با این وجود اجازه نخواهیم داد به دین، اعتقاد ، استقلال، آزادی و جمهوریت ما خدشه ای وارد شود.

عزیزی با اشاره به بازدیدهای اخیر برخی از وزرا از صنایع ابهر، ادامه داد: تاکید ما به همه مسئولان، این بود که تنها راه بهبود وضعیت صنایع، اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی ریاضت کشی نیست، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه، با وجود تولیدات باکیفیت داخلی، از خارج واگن وارد نکنیم.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی را اصل تغییرناپذیر انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: باگذشت ۳۸ سال از انقلاب، آرمان های مردم ایران همچنان شعارهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است.

عزیزی با انتقاد از توهم نگاه با کیفیت به کالاهای خارجی، تاکید کرد: به وزیر راه به صراحت گفته ام، یکی از موارد استیضاح شما، همین مسئله واردات واگن های خارجی است.

وی با اشاره به اینکه امروز بیش از ۴۲۰۰ پروژه ورزشی نیمه کاره داریم، گفت: برای تکمیل این پروژه ها اعتباری بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان نیازمندیم.

عزیزی یکی از اقدامات مجلس برای رسیدگی به پروژه های ورزشی را اختصاص ۲۸ صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به آنها عنوان کرد و افزود: ۳۰درصد از عوارض سیگار را برای ورزش اختصاص داده ایم.