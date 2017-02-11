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۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۳

بررسی پیشینه‌نگاری مطالعات سبک زندگی در آثار اندیشمندان مسلمان

بررسی پیشینه‌نگاری مطالعات سبک زندگی در آثار اندیشمندان مسلمان

چهارمین نشست ایده پردازی و نوآوری در علوم انسانی، با موضوع درآمدی بر پیشینه نگاری مطالعات سبک زندگی در آثار اندیشمندان مسلمان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی، چهارمین نشست ایده پردازی و نوآوری در علوم انسانی(نشان)، با موضوع درآمدی بر پیشینه نگاری مطالعات سبک زندگی در آثار اندیشمندان مسلمان برگزار می شود.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدتقی موسوی فر دانشجوی دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه قم ایده پردازی خواهد کرد و احمد پاکتچی و سیدمجید امامی از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز به عنوان داور حضور خواهند داشت.

این همایش فردا ۲۴ بهمن ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق(ع) منعقد خواهد بود و حضور علاقه مندان در این نشست بلامانع است.

کد مطلب 3904023
سارا فرجی

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