مدت دوره چهارم مجلس خبرگان بيش از 8 سال خواهد بود / اقليت هاي ديني داوطلب بايد به اصول دين خود التزام عملي داشته باشند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، دانستني هايي از انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري، سومين دوره شوراهاي اسلامي كشور و مياندوره اي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل است:

- وزارت كـشور مأمور اجراي پنج انتخابات خبرگان رهبري ، شوراهاي اسلامي كشور ، مجلس شوراي اسلامي ، رياست جمهوري و همه پرسي به صورت سراسري و منطقه اي مي باشد .

- در روز جمعه 24/9/1385 اخذ رأي انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري و همزمان با آن انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي به عمل خواهد آمد .



- دوره مجلس خبرگان رهبري 8 سال است و استثناً براي آنكه انتخابات دوره پنجم آن همزمان با انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باشد ، طول دوره آينده يعني دوره چهارم بيش از 8 سال خواهد شد.



- تعداد نمايندگان دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري 86 نفر است كه از 30 استان كه هر كدام يك حوزه انتخابيه مي باشند، انتخاب خواهند شد.



- در انتخابات خبرگان رهبري استانهاي : ايلام ، بوشهر ، چهارمحال و بختياري ، خراسان جنوبي ، خراسان شمالي ، زنجان ، سمنان ، قم ، كهگيلويه و بويراحمد ، هرمزگان و يزد هر كدام داراي يك نماينده.



استانهاي : اردبيل ، سيستان و بلوچستان ، قزوين ، كردستان ، كرمانشاه ، گلستان ، لرستان ، مركزي و همدان هر كدام داراي 2 نماينده .

استانهاي : آذربايجان غربي و كرمان هر كدام داراي 3 نماينده .

استانهاي : گيلان و مازندران هر كدام داراي 4 نماينده .

استانهاي آذربايجان شرقي ، اصفهان و فارس هر كدام داراي 5 نماينده .

استانهاي خراسان رضوي و خوزستان هر كدام داراي 6 نماينده .

و استان تهران داراي 16 نماينده مي باشد.



- در انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه "تهران ، ري ، شميرانات و اسلامشهر" 2 نماينده ، از حوزه انتخابيه "اهواز"› يك نماينده و از حوزه انتخابيه "بم" يك نماينده به مجلس شوراي اسلامي راه خواهند يافت.



- در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور كليه شهرها و همچنين روستاهاي بالاي 20 خانوار يا يكصد نفر جمعيت و تيره هاي عشايري كوچ رو كه داراي حداقل 20 خانوار باشند انتخابات برگزار خواهد شد .



- ملاك محاسبه جمعيت شهرها و روستاها و تيره هاي عشايري آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كه در سال 1375 انجام شده است ، خواهد بود .



- برگزاري انتخابات در تيره هاي عشايري كوچ رو همانند برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي در روستاها مي باشد .



- تعداد اعضاي اصلي شوراهاي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت 3 نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت 5 نفر مي باشد.



- تعداد اعضاي اصلي شوراهاي اسلامي شهر :

- تا 50 هزار نفر جمعيت ، 5 نفر

- بيش از 50 هزار تا 000/200 نفر جمعيت ، 7 نفر

- بيش از 000/200 تا 000/000/1 نفر جمعيت ، 9 نفر

- بيش از 000/000/1 نفر جمعيت ، 11 نفر

و شهر تهران 15 نفر مي باشد .



- دوره كنوني شوراهاي اسلامي در هشتم ارديبهشت 1386 به پايان خواهد رسيد و دوره جديد يعني سومين دوره از تاريخ نهم ارديبهشت 1386 آغاز خواهد شد.



- سن رأي دهندگان در انتخابات آتي حداقل 15 سال تمام در روز اخذرأي خواهد بود . يعني متولدين 24/9/1370 و قبل از آن .



- اخذ رأي فقط با ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران به عمل خواهد آمد و لزومي ندارد كه حتماً شناسنامه داراي عكس باشد و هيچ مدرك ديگري قابل قبول نمي باشد .



- داوطـلبان انتخابات مجلس خـبرگان رهبري از تاريـخ 13/7/85 الي 19/7/85 جمعاً به مدت 7 روز مي توانند شخصاً يا از طريق معرفي نماينده به فرمانداريهاي مراكز استانها يا وزارت كشور براي ثبت نام مراجعه نمايند .



- داوطلـبان انتخـابات شوراهاي اسلامي شهر از تاريخ 24/7/85 الي 30/7/85 جمعاً به مدت 7 روز شخصاً مي توانند به فرمانداريهاي ذيربط مراجعه نمايند .



- داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و تيره هاي عشايري از تاريخ 24/7/85 الي 30/7/85 جمعاً به مدت 7 روز شخصاً مي توانند به بخشداريهاي ذيربط مراجعه نمايند .



- در انتخابات مجلس خبرگان رهبري داوطلبان بايد اصل شناسنامه عكس دار ، چهار نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه ، 12 قطعه عكس جديد 4 × 6 را به مسئول ثبت نام در فرمانداري مركز استان يا وزارت كشور ارائه نمايند .



- در انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي داوطلبان شخصاً مي توانند از تاريخ 15/7/85 الي 21/7/85 جمعاً به مدت 7 روز به فرمانداري هاي تهران ، اهواز و بم يا وزارت كشور و در خارج از كشور به سفارتخانه ها ، كنسولگريها و نمايندگيهاي سياسي مراجعه نمايند .



- در انتخابات شوراهاي اسلامي ، داوطلبان بايد شخصاً اصل شناسنامه عكس دار ، دو نسخه تصوير كليه صفحه هاي شناسنامه ، اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا مدركي دال بر مشخص بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومي و چهار قطعه عكس جديد 4 × 3 را به مسئول ثبت نام در بخشداري يا فرمانداري ارائه نمايند .



- در انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي داوطلبان بايد شخصاً اصل شناسنامه عكس دار ، سه نخسه تصوير كليه صفحات شناسنامه ، 10 قطعه عكس جديد 4 × 3 ، اصل و تصوير مدارك مبني بر رسيدگي به وضعيت خدمت وظيفه عمومي خود را به مسئول ثبت نام در يكي از فرمانداريهاي تهران ، اهواز و بم و يا وزارت كشور و يا در خارج از كشور به سفارتخانه ها ، كنسولگريها يا نمايندگي هاي سياسي ارائه نمايند .



- داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي بايد داراي شرايط زير باشند :

1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

2- حداقل سن 25 سال تمام

3- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه

4- ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

5- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا 000/000/1 ( يك ميليون ) نفر جمعيت و مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از 000/000/1 ( يك ميليون ) نفر جمعيت

6- اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي بجاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند .



- داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي نيازي نيست كه ساكن حوزه انتخابيه باشند ولي چنانچه به عضويت شورا انتخاب شدند بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار كنند و چنانچه تغيير سكونت به خارج از حوزه بدهند موجب سلب عضويت آنان خواهد شد .



- داوطلبان شركت در انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي بايد داراي شرايط زير باشند :

1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

2- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

3- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه

4- حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن

5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه

6- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي ، شنوايي و گويايي

7- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام

8- كساني كه سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند از شرط مذكور در بند 4 مستثني هستند



- داوطلبان شركت در انتخابات مجلس خبرگان رهبري بايد داراي شرايط زير باشند :

1- اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي

2- اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسايل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد .

3- بينش سياسي ، اجتماعي و آشنايي با مسايل روز

4- معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران

5- نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي



- به استناد ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي كانديدا شدن جهت انتخاب رياست جمهوري ، مجلس خبرگان رهبري ، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي، ساير شوراها و انجمن هاي قانوني مستلزم ارائه مدارك دال بر رسيدگي به وضعيت مشموليت داوطلبان مي باشد كه اين مدارك عبارتند از :

1- كارت پايان خدمت .

2- كارت معافيت دائم .

3- برگه معافيت موقت پزشكي در مدت اعتبار آن .

4- گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس معافيت معتبر در مدت اعتبار آن .

5- برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن .

6- گواهي صادره از مراكز وظيفه عمومي .

ضمناً متولدين ذكور كشور تا پايان سال 1337 نيازي به ارائه مدارك مذكور ندارند .



- در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يكبار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.



- هيچيك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند.