خبری از بهبود فضای کسب و کار در زنجان نیست

فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مردم تکلیف خود را در کشور به خوبی ایفا کردند و نمره مردم در ایفای نقش و تعهدات کامل بوده و این کسری نمره از کارگزاران کشور است.

وی با بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی را در جامعه ایفا می کنند، افزود: رسانه ها نقش مهمی در روشن گری مردم دارند و یکی از مهم ترین رسالت های رسانه نیز ایجاد امید در کشور است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پاسخ به برخی ابهامات در خصوص افزایش درآمدهای استانی در لایحه بودجه سال آتی، خاطرنشان کرد: این میزان افزایش می تواند دلایل زیادی داشته باشد و می توان به موضوع با رویکردهای مختلف نگاه کرد.

احمدی با بیان اینکه نباید به این موضوع سیاسی نگاه کرد، افزود: عده ای بعد از رسانه ای شدن این موضوع مقصر اصلی را استاندار فعلی عنوان کردند که این موضوع درست نیست.

احمدی آبادانی زنجان را در گرو آبادانی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: رویکرد دولت در خصوص افزایش سهم درآمدهای مالیاتی منطقی بوده و مبنای علمی و درستی دارد. چرا که اتکا به درآمدهای نفتی با ثبات نبوده و دارای ریسک زیادی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصمیم دولت در افزایش سهم درآمدهای استانی را یادآور شد و تاکید کرد: این موضوع می تواند مبانی مختلفی داشته باشد که یکی از مهم ترین آن ها میزان تحقق و عدم تحقق برنامه ها پیش بینی شده در استان بوده است.

باید به سمت افزایش درآمدها از بخش مالیات باشیم

احمدی بخش عمده درآمدهای استانی را بخش مالیات عنوان کرد و گفت: اگر روزی بتوانیم کشور را منطقی اداره کنیم باید به سمت افزایش درآمدها از بخش مالیات باشیم. بحث اصلی و اعتراض مهم افزایش نامتعارف سهم درآمدهای استانی با توجه به واقعیت های کسب و کار استان است.

استان زنجان افزایش بیشتری از سهم درآمدهای استانی داشته است

احمدی تاکید کرد: استان زنجان افزایش بیشتری از سهم درآمدهای استانی داشته است. کسب و کار زنجانی ها طاقت ۲۸ درصد افزایش را ندارد و مطابق با این واقعیت به مدیران دولتی اعتراض شد و مکاتبات لازم نیز صورت گرفته است. نشانه ای از بهبود کسب و کار در استان زنجان دیده نمی شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان متناسب با سهم خود در این خصوص تلاش کردند، افزود: وقتی دولت لایحه را به مجلس ارائه می دهد نمایندگان نقشی در آن ندارند و باید مدیران دولتی پاسخ بدهند گه ساز و کار این افزایش چه بوده است. نمایندگان استان در مجلس تلاش لازم را انجام دادند و در کمیسیون تلفیق هم سهم درآمدهای استانی کاهش یافت. همکاران ما در کمیسیون تلفیق اقدام خوبی انجام دادند و همه استان هایی که بالای ۲۰ درصد افزایش درآمد استانی داشتند با کاهش مواجه شدند.

احمدی ضرورت بررسی دلایل این موضوع را یادآور شد و گفت: این موضوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که بخشی از آن نیز می تواند منطقی و درست باشد. شناسایی منابع جدید مالیاتی و درآمدی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ... می تواند از دلایل این توجیهات باشد. یکی از دلایل دیگر نیز می تواند پیشنهاد مدیران اقتصادی دولت و استاندار باشد. در سال ۹۴ به میزان ۱۳۰ درصد مالیات در استان محقق شده است که این مسائل توجیهاتی برای افزایش این سهم بوده است.

وی با بیان اینکه بودجه را سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین می کند، افزود: این داده ها را بررسی می کند. با همه این مسائل نباید به این موضوع سیاسی نگاه کرد و نباید منفی به موضوع نگاه کنیم. رسانه ها نیز نباید به این موضوع بیش از حد دامن بزنند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که وقتی درآمدهای استانی برخی استان ها در کمیسیون تلفیق کاهش یافته و به سهم استان دیگر که افزایش درآمدهای آن کم بوده انجام شده است یا خیر، پاسخ داد: آخرین خبری که از این موضوع دارم اینگونه نبوده و کاهش از یک منبع درآمد باید موجب کاهش هزینه در بخش دیگر نیز بشود.

مسئولیت در جمهوری اسلامی لقمه و طعمه نیست

وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی مسئولیت لقمه و طعمه نیست، افزود: مسئولیت در جمهوری اسلامی برای بهبود اوضاع مردم است. اقتصاد ایده آل برای ما این است که وابستگی به نفت در آن نباشد. کشور را باید با درآمدهای مالیات اداره کنیم. درآمدهای نفتی باید به سمت توسعه زیرساخت ها برود.

احمدی همچنین در پاسخ به این سوال که این میزان افزایش موجب ایجاد تعهد به استان می شود، افزود: بله این موضوع دارای فشار روانی بوده و تعهد ایجاد شده است. همچنین برای دریافت تحصیص اعتبار گفته می شود که درآمدهای خود را وصول کنید. به هر حال این موضوع خیلی محل جدل نیست و برنامه و تخمین بوده که لزوما قابل تحقق نیست.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به تشکیل فراکسیون نمایندگان مناطق ترک نشین در مجلس اشاره کرد و گفت: فراکسیون نمایندگان مناطق ترک نشین برای افزایش چانه زنی در مجلس ایجاد شد که اصلا سیاسی و نگاه قومی ندارد. این جزو مسائلی بود که برای انجام قدرت مانور نمایندگان برای انجام مسائل مختلف بوده است.