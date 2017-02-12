  1. استانها
بارش شدید باران در فارس / مراکز فنی و حرفه ای فردا تعطیل شد

شیراز _ مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: بارش شدید باران در نقاط مختلف استان فارس آغاز شده است.

حسن فیاض پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت بارش باران در استان فارس تاکید کرد: از غروب امروز بارش باران در نقاط مختلف فارس آغاز شده اما از ساعاتی قبل شدت گرفته است.

وی ادامه داد: شدت باران در شهرستانهای جنوبی استان زیاد است و در شهرستانهای شمالی نیز گزارشاتی از شدت بارش اعلام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس افزود: مردم از ترددهای غیر ضروری در محورهای استان فارس خودداری کنند.

فیاض پور در خصوص تعطیلی مراکز تحصیلی نیز گفت: تمامی آموزشگاه های فنی و حرفه ای در سطح استان نیز در نوبت صبح فردا تعطیل است.

