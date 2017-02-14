به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی علمی ترویجی «معیارهای عدالت از دیدگاه اجتماع‌گرایان _ نقد و بررسی» توسط حلقه تخصصی عدالت‌پژوهی مرکز مطالعات بینارشته‌ای وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز چهارشنبه مورخ ۲۷ بهمن ماه جاری با حضور صاحبنظران این حوزه در قم برگزار خواهد شد.

در این کرسی علمی محمد عباسیان استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ارایه دهنده و حجج اسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری و علیرضا لشگری نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

کرسی علمی «معیارهای عدالت از دیدگاه اجتماع‌گرایان _ نقد و بررسی» روز چهارشنبه مورخ ۲۷ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.