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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

ایده های خلاقانه برای تاسیس موزه تحولات ICT حمایت می شود

ایده های خلاقانه برای تاسیس موزه تحولات ICT حمایت می شود

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ایده های خلاقانه برای راه اندازی موزه فناوری اطلاعات در کشور حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که به منظور راه اندازی نمایشگاهی از سیر تحول تاریخی تجهیزات ارتباطات و فناوری اطلاعات از ایده های خلاقانه و جدید در این حوزه، استفاده می کند.

طبق این فراخوان، علاقه مندان می توانند با توجه به رویکردهایی همچون «جذابیت و نوآوری در طراحی فضای نمایشگاه»، «نمایش سیر تحول تاریخی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور»، «آگاهی بخشی و آموزش مخاطبان درخصوص مراحل توسعه تجهیزات مخابراتی»، «نمایش فیزیکی تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلگراف تاکنون»، «معرفی افراد یا شخصیت های تاثیرگذار در توسعه ارتباطات در ایران» و « شناخت ذخایر و میراث علمی کشور در حوزه ICT »، طرح های پیشنهادی خود را ارسال کنند.

کسب اطلاعات بیشتر  برای علاقه مندان، طراحان و ایده پردازان از طریق سایت وزارت ارتباطات فراهم است.

به ایده برتر و انتخابی ۵ سکه تمام بهار آزادی تعلق می گیرد.

کد مطلب 3907254

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