۲۳ اصله انواع چوب جنگلی قاچاق در لاهیجان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمود قاسمی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان لاهیجان هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودرو نیسان حامل چوب مشکوک شده و آن را متوقف کردند.



وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲۳ اصله چوب جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد، افزود: وزن چوب های کشف شده بیش از سه تُن است.



فرمانده نیروی انتظامی لاهیجان با اشاره به اینکه در این رابطه یک جوان ۲۷ ساله دستگیر شد، خاطرنشان کرد: متهم مذکور پس از دستگیری و تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.