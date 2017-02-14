به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمود قاسمی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان لاهیجان هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودرو نیسان حامل چوب مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲۳ اصله چوب جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد، افزود: وزن چوب های کشف شده بیش از سه تُن است.
فرمانده نیروی انتظامی لاهیجان با اشاره به اینکه در این رابطه یک جوان ۲۷ ساله دستگیر شد، خاطرنشان کرد: متهم مذکور پس از دستگیری و تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.
فرمانده نیروی انتظامی لاهیجان:
۲۳ اصله انواع چوب جنگلی قاچاق در لاهیجان کشف و ضبط شد
لاهیجان- فرمانده انتظامی لاهیجان از کشف و ضبط بیش از ۲۳ اصله انواع چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمود قاسمی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان لاهیجان هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودرو نیسان حامل چوب مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
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