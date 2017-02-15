فراگیر شدن فناوری شناسایی صوت با تراشه کم مصرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیو اطلس، وجود محصولاتی مانند «آمازون اکو» ، «گوگل هوم» و دستیار صوتی اپل (سیری) سبب شده بسیاری از کاربران با ایده صحبت کردن و فرمان صوتی دادن به دستگاه های شان خو بگیرند.

در همین راستا محققان MIT با الهام از این روند تراشه ای مخصوص شناسایی صوت طراحی کرده اند.

مهندسان معتقدند این تراشه تازه در مقایسه با تلفن های هوشمندی که مجهز به نرم افزار شناسایی صوت هستند، قابلیت صرفه جویی ۹۰ تا ۹۹ درصد بیشتر دارند.

به عنوان مثال آیفونی با نرم افزار سیری ممکن است به یک وات برق نیاز داشته باشد، حال آنکه تراشه کم مصرف فعالیتی مشابه را با ۲ تا ۱۰ میلی وات برق (باتوجه به دامنه لغات ملزوم برای شناسایی دستور) نیاز دارد.

تراشه های کم مصرف علاوه بر کاربرد در تلفن های موبایل و فناوری های پوشیدنی برای افزودن قابلیت های شناسایی صوت به حسگرهای متعدد و گسترش سریعتر اینترنت اشیا کارآمد هستند.

آنانتا چاندراکاسان استاد مهندسی الکترونیک و علوم کامپیوتر در MIT می گوید: قابلیت شناسایی صوتی خیلی سریع به یکی از کارکردهای طبیعی فناوری های پوشیدنی و دستگاه های هوشمند تبدیل می شود.