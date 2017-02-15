به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملی همفکری آینده‌سازان انقلاب اسلامی که در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: با وجود چنین جوانانی که امروزه در سطح کشور وجود دارند، می‌توان گفت انقلاب اسلامی ایران بیمه شده است.

وی ادامه داد: برگزاری این کنگره هم از لحاظ ترکیب و هم از لحاظ انتخاب زمان بسیار مناسب بود چراکه برگزاری آن مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شده است؛ شخصی که اسوه دفاع از دین و اهل بیت(ع) بود. حضرت زهرا(س) در دفاع از امامت، نقش بی‌بدیلی داشتند و زانو زدن در مکتب درسی این بانوی بزرگوار مسیری را پیش‌ روی ما باز می‌کند که به بقای انقلاب منتج می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به این موضوع که امام راحل(ره) انقلابی را رهبری کردند که همه فرمول‌های جهان را برهم زد بیان داشت: اگر به سایر انقلاب‌های جهان مانند انقلاب سفید فرانسه نگاه کنید، می‌بینیم که همه آن ها قصد گسترش تفکر لیبرالیستی را دارند که این تفکر یعنی جدایی دین از سیاست.

وی تصریح کرد: درحال حاضر به جز کشور عزیز ما ایران همه کشورهای اسلامی با این تفکر پیش می‌روند اما انقلاب امام(ره) راحل آن را برهم زد و پیام این انقلاب این بود که دین می‌تواند جامعه را هدایت کند.

سردار غیب پرور درخصوص میزان ایستادگی مردم برای این انقلاب گفت: مردم از پیش از پیروزی انقلاب و شروع نهضت تا جنگ تحمیلی و پس از آن انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان رهبر کشور و تا امروز پای انقلاب خود ایستاده‌اند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی ما نیز به همین خاطر است که آن ها حاکمیت دین بر جامعه را قبول ندارند و از هر ابزاری از جنگ سخت گرفته تا جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی استفاده می‌کنند تا با این انقلاب مقابله کنند.

وی درخصوص تغییر نگرش و شیوه دشمنان بیان داشت: زمانی که دشمنان دیدند با جنگ سخت و جنگ اقتصادی نمی‌توانند در مقابل انقلاب اسلامی بایستند نگرش خود را عوض کردند و به این نتیجه رسیدند که باید جنگ را به داخل کشور بکشانند که این یعنی همان جنگ فرهنگی که مبنای این جنگ فرهنگی این است که جوانان ما را از دین جدا کنند و به همین خاطر بر روی این موضوع کار می‌کنند و هزینه‌های زیادی صرف می‌کنند.

سردار غیب پرور با طرح این سوال که دانش آموزان بسیجی که آینده‌ساز انقلاب اسلامی هستند چگونه می‌توانند این انقلاب را حفظ کنند، اظهار داشت: اگر یک ملت دچار بحران هویتی شود دیگر زنده نخواهد بود، بحث حفظ هویت بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته که مردم مان باید هم هویت ملی و هم هویت دینی خود را حفظ کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: اگر شما به آثار باستانی کشورمان نظیر تخت جمشید نگاه کنید از تصاویر آن می‌توانید متوجه شوید که ایرانی‌ها از ابتدا هویت ملی خود را حفظ کردند و دین اسلام با ورود به ایران باعث تکمیل‌تر شدن این هویت شد و راه نجات را به ما نشان داد.

وی با اشاره به این موضوع که امروزه برخی از افراد جامعه با چهره‌هایی در سطح شهر حاضر می‌شوند که در هیچ کجای دنیا دیده نشده است، گفت: اگر ما می‌خواهیم انقلاب اسلامی خود را حفظ‌ کنیم باید هویت خودمان را بشناسیم. متأسفانه امروزه برخی‌ها با چهره‌هایی در سطح شهر ظاهر می‌شوند که باعث ترویج فرهنگ بی بندوباری در کشور می‌شوند که این همان هدف دشمن است.

سردار غیب پرور درباره وظایف یک دانش آموز بیان داشت: وظیفه اصلی دانش آموزان کشور ما این است که طبق فرموده مقام معظم رهبری انقلابی باشند و در جاهایی که می‌بینند به ارزش‌های انقلاب لطمه وارد می‌شود با عمل انقلابی‌گری خود در مقابل آن ایستادگی و مقاومت کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: مقام معظم رهبری بارها تأکید داشتند که باید به تشکل‌های دانش آموزی میدان داد که این مطالبه اصلی ما است اما متأسفانه برخی کم کاری‌ها صورت گرفته که مسئولین آموزش و پرورش کشور باید در این مورد پاسخگو باشند.

سردار غیب پرور تصریح کرد: وظیفه دیگر یک دانش آموز انقلابی این است که باید تحمل مخالف و مخالفت را داشته باشند و همیشه باید با چهره‌ای خندان در جامعه حضور داشته باشند تا چهره واقعی بسیج در سطح کشور نشان داده شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره استفاده جوانان از فضای مجازی عنوان داشت: فضای مجازی امروزه به قتل‌گاهی برای جوانان کشور بدل شده است. وظیفه بسیج دانش آموزی در این عرصه این است که باید در فضای مجازی حرفی برای گفتن داشته باشد و نگذارد تا دشمن هر کاری که دلش می‌خواهد و هر تصویری را که می‌خواهد به جوانان ما عرضه کند.

وی افزود: اساتید و معلمان کشور نیز باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و جوانان و نوجوانان کشور را به سمت دین سوق دهند.

سردار غیب پرور بیان داشت: متأسفانه متوجه شدیم که در برخی از دانشگاه‌ها با دانشجویانی که حرف انقلابی می‌زنند برخورد می‌شود بنده باید بگویم که امروزه در دانشگاه‌ها یک حرکت فرهنگی زیر پوستی در حال انجام است که باید با آن مقابله شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: من مخالف برخورد با دانشجویانی که به ناحق حرفی را می‌زنند، نیستم اما اگر دانشجو یا دانش آموزی حرف انقلابی می‌زند، فردی حق برخورد با او را ندارد چرا که این‌ها امیدهای آینده انقلاب اسلامی هستند و اگر بنده متوجه شوم که چنین اتفاقی بار دیگر رخ خواهد داد، با آن دستگاه مسئول برخورد قاطع می‌کنم.

وی گفت: همه آزادگان دنیا به ایران به عنوان مدینه فاضله نگاه می‌کنند و اقدامات ما را الگوی خود قرار می‌دهند پس نباید برخی‌ها در داخل کشور با اقدامات انقلابی مخالفت کنند.

سردار غیب پرور درخصوص نقش مساجد برای پرورش آینده‌سازان انقلاب بیان داشت: بنده از تمام جوانان کشور می‌خواهم که به مساجد به عنوان کانون‌های اصلی نشر انقلاب اسلامی توجه ویژه داشته باشند و این مکان را خالی نگذارند. اگر دانش آموز بسیجی با مساجد مخالف باشد، قطعا از بسیجیان نیست. از سوی دیگر باید به کمک ائمه جماعات، نقش مساجد را در گسترش حضور بسیجیان در مساجد افزایش دهیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطر نشان کرد: دشمن قصدش این است که مساجد را به خانه سالمندان تبدیل کند و ما با حضور پر رنگ در صحنه و پر کردن مساجد از جوانان با انگیزه نباید بگذاریم این اتفاق رخ دهد.