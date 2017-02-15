طرح ضیافت اندیشه در «سمت» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ضیافت اندیشه در «سمت» برای اعضای هیأت علمی سازمان سمت و با موضوعاتی چون رابطه دین و سیاست در دیدگاه‌های مختلف، سیاست و حکومت در اسلام، مبانی مشروعیت در نظام‌های سیاسی، پیشینه تاریخی ولایت فقیه و حدود اختیارات ولایت فقیه، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر منصور میراحمدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مدرس، تشکیل شد.

ضرورت ارتقای سطح آگاهی دینی و سیاسی در میان اساتید و متخصصان دانشگاهی، یکی از دلایل برگزاری این دوره بود که در این راستا اهدافی چون معرفت‌شناسی دینی و شناخت اندیشه‌های سیاسی اسلام از رهگذر تعامل و گفتگو میان اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزوی به شیوه پرسش و پاسخ و تضارب آراء دنبال شد.