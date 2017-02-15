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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام خبر داد:

ثبت نام ۱۴ هزار ایلامی در طرح تربیت حافظان قرآن

ثبت نام ۱۴ هزار ایلامی در طرح تربیت حافظان قرآن

ایلام-مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام گفت: تاکنون ۱۴ هزار نفر در این استان در طرح تربیت حافظان قرآن کریم مشارکت کرده اند.

ه گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن شهیدی روز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: ۲۰۰ کلاس تربیت حافظ قران با ۱۵۰ مربی در استان فعال است و طی  چهار سال گذشته ۲۰۰ نفر به دوره تربیت مربی قرآن اعزام شده اند.

وی از شرکت دو هزار و ۴۵ نفر از مردم این استان در مرحله پنجم مسابقات حفظ قرآن کریم که ۲۸ بهمن برگزار می شود، خبر داد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه ایلام با اشاره به اینکه از سال ۹۱ تاکنون در استان طرح تربیت حافظان قران اجراشده است، تصریح کرد: تربیت حافظ قرآن در ۱۱ رشته و دو زمینه موضوعی و ترتیبی اجراشده است.

شهیدی گفت: امسال دو هزار و 45 نفر در طرح حفظ قرآن در استان ایلام ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد ۵۰۰ نفر زندانی هستند.

حجت الاسلام شهیدی همچنین از برگزاری مرحله شهرستانی چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم استان خبر داد و افزود: ثبت نام شرکت در این دوره نیز از ۲۱ بهمن آغاز و تا ۳۱ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

وی اضافه کرد: زمان برگزاری این مسابقات در ۱۶ رشته مختلف نظیر قرائت، ترتیل، اذان و همخوانی و مفاهیم قرآن کریم نیز اردیبهشت ماه سال ۹۶ خواهد بود.

کد مطلب 3908252

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