به گزارش خبرنگار مهر، امیر رحیمی ظهر چهارشنبه در دومین کنفرانس بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها که به مدت دو روز در دانشگاه اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات ما این است که در حوزه های نو و جدید همیشه از میانه راه وارد شدهایم و از دقت به مبانی و اصول اولیه این علوم غافل هستیم.
وی با بیان اینکه توجه به مبانی در تمامی علوم نوین و بازیهای رایانه ای باید مورد توجه باشد، افزود: بازیهای رایانهای میتواند تاثیرات فرهنگی جدی و اثرات مثبت یا منفی بر روحیه افراد یک جامعه داشته باشد.
معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بازیهای رایانهای یک هنر صنعتی است که دو تا سه برابر سینما می تواند درآمد داشته باشد، تاکید کرد: نگرش علمی به موضوع بازیهای رایانه ای بسیار مهم است و در این راه بسیاری از مسئولان به ما کمک کردند اما این گلایه را نیز از برخی مسئولان مربوطه دارم که به هیچ عنوان گامی در راستای کمک به پیشرفت فعالیتهای ما در زمینه بازیهای رایانههای برنداشتند.
ساخت دانشکده بازیهای رایانهای
وی با اشاره به اینکه همایش کنفرانس بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها مورد وثوق و حمایت دانشگاه اصفهان است، تاکید کرد: برنامهریزی برای تدوین سرفصلهای راهاندازی رشتههای مرتبط با بازیهای رایانهای انجام شده است و ما حتی ایجاد دانشکده بازیهای رایانهای را نیز در افق هدف قرار دادهایم.
رحیمی تصریح کرد: دیدگاههای برخی مسئولان در ارتباط با نحوه برخورد با موضوع بازیهای رایانهای نیازمند تغییر است و امیدواریم مسئولان کشوری را در برنامهریزی و رسیدن به اهداف مرکز بازیهای رایانهای کمک کنند.
گفتنی است دومین کنفرانس بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها با برگزاری کارگاهها و برنامههای جانبی از امروز تا ۲۹ بهمنماه در اصفهان در حال برگزاری است.
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