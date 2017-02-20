به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فیلیپ پولمن نویسنده مطرح بریتانیایی قصد دارد کتاب جدیدی منتشر کند؛ هنوز ۲۴ ساعت از اعلام این خبر نگذشته که این کتاب در آمازون در فهرست پرفروشترینها در رتبه نخست جای گرفت.
فیلیپ پولمن نویسنده سرشناس انگلیسی روز چهارشنبه در پاسخ به انتظار چندساله هوادارانش اعلام کرد سهگانه فانتزی اسطورهای جدیدی را پاییز آینده منتشر میکند.
وی از این سهگانه با عنوان «کتاب غبار» یاد کرد و گفت کتاب اول این مجموعه اکتبر ۲۰۱۷ وارد بازار کتاب خواهد شد.
به محض اعلام این خبر کتاب نخست این مجموعه در فهرست نخست پرفروش آمازون در بخش پیش سفارش جای گرفت.
گفته شده داستان اولین کتاب از این مجموعه در لندن و آکسفورد رخ میدهد.
نبرد بین فروشندگان شروع شده و آمازون و واترستون جلد اول کتاب ٢٠ پوندی را که قرار است ۱۹ اکتبر وارد بازار کتاب شود با تخفیفی ٥٠٪ ارایه میکنند. کتابفروشهای مستقل هم قول دادهاند تا درباره اینکه چطور میتوانند سهمی از فروش کتاب به دست بیاورند، خلاقانه فکر کنند. جیمز دانت از موسسه واترستونز گفته است ارزش فروش کتاب فقط در همین انتشارات میتواند برابر ٨ میلیون پوند باشد که برابر ٢٪ از کل سود این موسسه است.
انتشار این کتاب اتفاقی در بازار کتاب بریتانیا خواهد بود و آمار فروش کتابفروشیها را به شدت بالا میبرد.
سهگانه قبلی پولمن با عنوان «سپیده شمالی» نیز همین تاثیر را بر بازار کتاب داشت و در سال ۱۹۹۵ منتشر شد و فروش بالایی را تجربه کرد.
گفته شده قهرمان مجموعه آن رمان در دو جلد نخست «کتاب غبار» هم حضور دارد.
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