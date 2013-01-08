پولدارترین نویسندگان جهان را بشناسید/کشف صفحات جدید «شازده کوچولو»

به گزارش خبرگزاری مهر، با ورق خوردن تقویم و شروع سال جدید میلادی، مروری بر مهم‌ترین اخبار جهان در حوزه ادبیات و نشر خالی از لطف نیست. در این بخش، اتفاقات پنجمین ماه سال 2012 یعنی ماه مه مرور شده است.

«هنسل و گرتل» در فرانکفورت؛ نمایشگاهی با عنوان «هنسل و گرتل در جنگل تصاویر» در مرکز گوته فرانکفورت برپا شد که با کمک نور و تصویر حس بودن در جنگل را همانطور که هنسل و گرتل در مجموعه قصه‌های کودکان برادران گریم تجربه می‌کنند، ایجاد می‌کند. این نمایشگاه مروری بر داستان‌های برادران گریم بود که به مناسبت دویستمین سالگرد چاپ نخست این داستان‌ها برپا شد.

ادامه «تالار گرگ» توسط هیلاری مانتل؛ خانم مانتل اعلام کرد کتاب جدیدش را که دنباله‌ای بر کتاب «تالار گرگ» برنده جایزه بوکر 2009 است، به زودی منتشر می‌کند. این کتاب جدید با عنوان «اجساد را بالا بیاورید» منتشر می‌شود و داستان تامس کرامول و حکومت هنری هشتم در آن ادامه می‌یابد. او برای نخستین بار اعلام کرد این رمان با اثر دیگری به نام «آینه و نور» ادامه پیدا می‌کند و این کتاب‌ها در حکم یک سه گانه ادبی هستند.

درخواست استفن‌کینگ برای پرداخت مالیات؛ این نویسنده مشهور آمریکایی برای حمایت از دریافت مالیات‌های وی‍ژه در سیستم مالیات آمریکا آستین بالا زد و از آمریکایی‌های پولدار خواست تا برای کمک به کشورشان مالیات بپردازند. او به جز مالیات سالی چهار میلیون دلار هم به سازمان‌های خیریه کمک مالی می‌کند و حدود 28 درصد از درآمدش را بابت مالیات می‌پردازد. اما او از ثروتمندان خواست که سقف مالیاتشان را تا 50 درصد بالا ببرند.

انجمن میلیونی‌های بریتانیا؛ جوآن هریس، جودی پیکولت و جان بوین سه نویسنده بریتانیایی که شمار فروش یک کتابشان تنها در بریتانیا از مرز یک میلیون نسخه گذشته، به «انجمن میلیونی‌ها» پیوستند. این انجمن از سال 1998 تشکیل شده و از آن زمان 9 نویسنده وارد این فهرست شده اند. جی.کی.رولینگ با مجموعه «هری پاتر» (8 بار)، دن براون (5 بار) استفانی مه یر (4 بار)، استیگ لارسن (3 بار) و فیلیپ پولمن (3 بار) ، جولیا دونالدسون، خالد حسینی، هلن فیلدینگ و جی آر آر تالکین هر یک 2 بار به این فهرست راه یافته‌اند.

کشف صفحات جدید «شازده کوچولو»؛ دو صفحه دست‌نویس از کتاب پرفروش سنت اگزوپری که در نسخه چاپی کتاب جایی ندارند، می‌تواند اطلاعات جدیدی درباره این کتاب به دست بدهد. هرچند خواندن این دست نوشته‌ها که روی دو صفحه مات پوست پیازی نوشته شده‌اند، سخت است، اما می‌شود فهمید که صفحه اول این دست‌نویس متعلق به بخش 19 کتاب است و صفحه دوم مربوط به زمانی است که شازده کوچولو وارد زمین می‌شود. در این صفحه یک شخصیت جدید حضور دارد. اگزوپری او را که اصلا وقت حرف زدن با کسی را ندارد «سفیر روح انسانی» نامیده بود.

رونمایی رمان جدید تونی موریسون؛ این نویسنده نامدار آمریکایی و برنده جایزه ادبی نوبل، اثر جدیدش را که رمان کوتاهی با نام «خانه» است، رونمایی کرد. این اثر که دهمین رمان در کارنامه ادبی موریسون 81 ساله است، قصه یک سرباز کهنه کار زخمی از جنگی در آن سوی دریاهاست که به خانه برمی گردد.

پایان نمایشگاه کتاب کوالالامپور؛ این نمایشگاه که 10 روز پیش شروع به کار کرده بود، با بازدید 1.8 میلیون نفر به کارش خاتمه داد. این نمایشگاه را هر سال انجمن کتاب ملی مالزی برپا می‌کند.

زنان در صدر نویسندگان ثروتمند ترکیه؛ عایشه کولین به عنوان پردرآمدترین رمان‌نویس ترکیه در سال 2011 معرفی شد. او در این سال 3 کتاب منتشر کرد و با این کتاب‌ها بیش از 1.63 میلیون لیره ترکیه درآمد کسب کرد. بعد از او الیف شفق با درآمد 1.61 میلیون لیره قرار گرفت. اسکندر پلا با کسب 1.31 میلیون لیره در مکان سوم قرار گرفت. اورهان پاموک نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات در مکان یازدهم پردرآمدهای ترکیه جای گرفت.

درگذشت موریس سنداک؛ این نویسنده و تصویرگر برجسته ادبیات کودک در 83 سالگی درگذشت. «جایی که وحشی‌ها هستند» که سال 1963 منتشر شد، شهرتی جهانی دارد و در ایران هم با نام «سفر به سرزمین وحشی‌ها» منتشر شده است. سنداک جایزه جهانی ‌هانس کریستین آندرسن 1970 را دریافت کرده بود و سال ۲۰۰۳ جایزه آسترید لیندگرین را همراه کریستین نوستلینگر به دست آورد.

استفن کینگ در صدر پرفروش‌ها؛ کتاب جدید این نویسنده مشهور به محض انتشار پرفروش شد. این کتاب با عنوان «عبور باد از سوراخ کلید» منتشر شد و مقدمه‌ای بر «برج تاریک» مجموعه اسطوره‌ای او در ژانر فانتزی بود.

کشف اسرار آخرین روزهای زندگی لورکا؛ با گذشت بیش از 70 سال از کشته شدن شاعر مشهور اسپانیایی، معلوم شد یک روزنامه‌نگار جوان به نام «خوان رامیرز دو لوکاس» در روزهای آخر زندگی لورکا با او در ارتباط بود. او که همه مکاتباتش با لورکا را در یک جعبه نگه داشته بود، قبل از مرگش در سال 2010 آن را به خواهرش سپرد. محتویات این جعبه نشان داد لورکا می‌خواست با رامیرز که آن زمان 19 ساله بود به مکزیک برود، اما پیش از سفر برای دیدن زادگاهش به گرانادا رفت و گیر نیروهای فاشیست طرفدار ژنرال فرانکو افتاد و در حالی که 38 سال داشت در کنار یک معلم مدرسه در دامنه‌های دشت، به گلوله بسته شد.

مخالفت با بازسازی کتابخانه نیویورک؛ 700 نویسنده و چهره دانشگاهی با بازسازی 300 میلیون دلاری این کتابخانه که شعبه‌ای مشهور از کتابخانه عمومی نیویورک است، مخالفت کردند. آن‌ها اعلام کردند با جابه جایی مجموعه‌های کتاب از دو شعبه دیگراین کتابخانه، افزوده شدن به کامپیوترهای موجود و نیز ساخته شدن یک کافه در این کتابخانه مخالف هستند چون با این تغییرات بیش از 3 میلیون نسخه کتاب راهی انبار می‌شوند.

جشن کتاب در ایتالیا؛ بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایتالیا از دهم مه (21 اردیبهشت) در تورین شروع به کار کرد. بیش از 1400 ناشر و بزرگترین کتابفروشی‌های ایتالیا در این نمایشگاه شرکت کردند.

پارک موضوعی هری پاتر در ژاپن؛ دومین پارک با موضوع مجموعه «هری پاتر»، در شهر اوزاکای ژاپن ساخته می‌شود. اولین پارک موضوعی هری پاتر در اورلاندوی فلوریدا ساخته شده بود. استودیو یونیورسال ژاپن با همکاری کمپانی برادران وارنر و یونیورسال پارکز این پروژه را عملی می‌کند و پارک اواخر 2014 افتتاح می‌شود.

ابقای گونتر گراس بر کرسی ریاست انجمن پن آلمان؛ با وجود درخواستی که به دنبال سرودن شعر ضداسراییلی برای کنار گذاشته‌شدن این نویسنده از مقام ریاست افتخاری این انجمن مطرح شده بود، انجمن نویسندگان آلمان این درخواست را رد کرد و گراس در سمت خود باقی ماند.

انتشار ادامه «پدر خوانده»؛ با همه مشکلات قانونی که برای انتشار این کتاب به وجود آمده بود، سومین کتابی که با تمرکز بر «پدر خوانده» ماریو پوزو نوشته شد، با عنوان «با خانواده کورلئونه» به بازار آمد. با توجه به اختلاف بین کمپانی پارامونت و وراث پوزو، سود حاصل از فروش این کتاب تا روشن شد حکم دادگاه در دست شخصی ثالث باقی می‌ماند.

افتتاح هتل‌های زنجیره‌ای همینگوی؛ خانواده ارنست همینگوی نویسنده نامدار آمریکایی اعلام کردند، هتل‌های زنجیره‌ای به نام وی افتتاح می‌کنند. آن‌ها گفتند این هتل‌ها و پناهگاه‌های زنجیره‌ای را به شکلی که ارایه‌کننده روش زندگی همینگوی باشد، می‌سازند. قرار شد سالی 2 هتل یا پناهگاه از این مجموعه که شامل30 هتل در سراسر جهان است، افتتاح شود. مکان‌های مورد نظر هم برای افتتاح این مجموعه با همینگوی و زندگی او مربوط هستند. ارایه غذاهای سالم و مورد علاقه این نویسنده، ایجاد فضاهایی مشابه فضای زندگی و نوشتن او، امکانات ورزشی و فرهنگی از ملزوماتی هستند که برای این مکان‌ها در نظر گرفته شده است. همینگوی به عنوان یک جهانگرد حرفه‌ای شناخته می‌شود.

جایزه ادبی دانمارک برای پاموک؛ اورهان پاموک، نویسنده ترک برنده جایزه ادبی نوبل 2006، به عنوان برنده جایزه سانینگ که بزرگ‌ترین جایزه فرهنگی دانمارک است، معرفی شد. این جایزه دو سالانه به ارزش یک میلیون کرون دانمارک (معادل 175 هزار دلار آمریکا) از سوی دانشگاه به فردی که کاری قابل تجلیل در فرهنگ اروپایی انجام داده باشد، اهدا می‌شود.

موزه آپدایک در خانه کودکی‌اش؛ انجمن جان آپدایک اعلام کرد موفق شده تا با پرداخت 200 هزار دلار خانه دوران کودکی این نویسنده فقید نامدار را به تملک خود در آورد. آپدایک 13 سال از دوران کودکی‌‌اش را در این خانه گذرانده بود. این خانه به مکانی تاریخی و به عنوان یک موزه برای یادآوری این نویسنده فقید تبدیل می‌شود.

درگذشت کارلوس فوئنتس؛ 15 ماه مه مشهورترین نویسنده مکزیک و یکی از چهره‌های برجسته آمریکای لاتین، خیلی غیرمنتظره در 83 سالگی درگذشت. او که علاوه بر شهرت جهانی‌اش به عنوان یک نویسنده، دیپلمات برجسته‌ای هم بود، بیش از 60 کتاب شامل رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه و مقاله از خود به جای گذاشت. وی بر اثر خونریزی داخلی در مکزیکوستی درگذشت. فوئنتس با آمیختن سیاست و ادبیات نقش مهمی در معرفی فرهنگ و ادبیات مکزیک در جهان داشت و هر چند بیشتر در اروپا و به ویژه در پاریس زندگی می‌کرد، اما جایگاهی خاص در فرهنگ و زندگی اجتماعی مکزیک و آمریکای لاتین داشت.

آثار اقتباسی نجیب محفوظ در نیویورک؛ «موزه هنرهای معاصر نیویورک» در قالب یک برنامه فرهنگی 12 روزه با عنوان «محفوظ در سینما» میزبان فیلم‌های اقتباسی ساخته شده بر مبنای داستان‌ها و فیلمنامه‌‌های نجیب محفوظ شد. این برنامه با اکران فیلم «آغاز و پایان» به کارگردانی صلاح ابوسیف (1960) افتتاح شد.

شروع فستیوال ادبیات مدیترانه‌ای قاهره؛ سومین فستیوال ادبیات مدیترانه‌ای قاهره با موضوع «ادبیات و پیکر» با تمرکز بر نمایشگاه کتاب، نقد و بررسی کتاب و نمایش فیلم شروع به کار کرد. هدف از برپایی این فستیوال بررسی جایگاه جسم در ادبیات بود.

گسترش جایزه مدال کارنگی؛ بنیاد کارنگی که از سال 1936 جایزه مدال کارنگی را به برترین کتاب کودک سال اهدا می‌کند، اعلام کرد از این پس به بهترین اثر داستانی و غیرداستانی سال هم جایزه می‌دهد.

نویسندگان درمیان پردرآمدترین چهره‌های مشهور؛ مجله فوربس با انتشار فهرستی جایگاه 100 چهره مشهور دنیای فرهنگ و هنر دنیا را به ترتیب درآمد تعیین کرد. نخستین جایگاهی که به یک چهره ادبی رسید، مکان 37 بود که به جیمز پترسون نویسنده مشهور آمریکایی اختصاص پیدا کرد. استفن کینگ در مکان 66 قرار گرفت و جان گریشام هم جای 82 را در اختیار گرفت. مکان 85 هم به رولینگ نویسنده بریتانیایی مجموعه «هری پاتر» رسید.

اشعار 6 شاعر در ایستگاه لندن؛ ناظم حکمت شاعر ترکیه به عنوان یکی از 6 شاعری انتخاب شد که اشعارشان در ایستگاه قطار زیرزمینی لندن نمایش داده می‌شود. این نمایش با عنوان «شعرهای جهان در زیرزمین» برگزار می‌شود و ترجمه انگلیسی اشعار سوجاتا بهات، نیی اوسوندار، جان آگارد، امتیاز دارکر و لوته کرامر روی دیوارها نقش بست و تا پایان بازی‌های المپیک باقی ‌ماند. یک کتاب از این شعرها هم در شمارگان 120 هزار نسخه به صورت رایگان در کتابخانه‌ها توزیع می‌شود.

جایزه اورنج در تعلیق؛ جایزه اورنج که هر سال به بهترین آثار ادبی انگلیسی‌زبان نویسندگان زن اهدا می‌‌شد، حامی مالی‌‌اش را از دست داد و کمپانی «اورنج» اپراتور موبایل اعلام کرد به این رابطه 17 ساله خاتمه می‌دهد تا با حمایت از آثار سینمایی، بازاریابی‌اش را ادامه می‌دهد. اما مدیران این جایزه گفتند چیزی تمام نشده و به دنبال یافتن شرکای جدید برای این جایزه هستند.

جنگ افعانستان برنده جایزه جورج اورول؛ کتابی که درباره مرگ افسران بریتانیایی در افغانستان نوشته شده بود، به عنوان برنده جایزه کتاب سیاسی جورج اورول 2012 انتخاب شد. این جایزه که به کتاب‌های سیاسی اهدا می‌شود کتاب «مردگان به پا می‌خیزند» نوشته توبی‌هارندن را به عنوان بهترین کتاب سیاسی سال انتخاب کرد.

انتشار دو اثر منتشر نشده از فوئنتس؛ «آلفاگوارا» ناشر آثار کارلوس فوئنتس اعلام کرد دو کتاب تاکنون منتشر نشده از وی را در دست انتشار دارد. ناشر فوئنتس گفت این دو کتاب با عنوان «شخصیت‌ها» و «فدریکو روی بالکن خانه‌اش» به زودی منتشر می‌شوند.

حمله گونتر گراس به اروپا؛ گونتر گراس نویسنده مشهور آلمانی که دو ماه پیش با سرودن شعری جنجالی به شدت اسراییل را به نقد کشیده بود، این بار با شعری تازه سیاست اروپا در قبال یونان را به باد نقد گرفت. این شعر تازه با عنوان «رسوایی اروپا» در نشریه زوددویچه سایتونگ منتشر شد و در آن گراس از این که یونان به عنوان کشوری بدهکار از سوی اروپا رسوا شده و اروپا ارزش بسیار اندکی برای این کشور قایل شده، ابراز تاسف کرد.

شروع نمایشگاه کتاب مادرید؛ هفتادو یکمین نمایشگاه کتاب مادرید از 25 مه کار خود را شروع کرد. این نمایشگاه با شعار «شوق ایتالیا» برگزار ‌شد تا از آثار فرهنگی کشور همسایه تجلیل کند.

حمایت علاء‌الاسوانی از نامزد اخوان‌المسلمین؛ دکتر علاءالاسوانی نویسنده مشهور مصری در صفحه توییتر خود از هوادارانش خواست که برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب به محمد مرسی نامزد اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر رای بدهند. او گفت درانتخاب بین محمد مرسی و احمد شفیق، باید ضمن دریافت تضمین‌های لازم از اخوان‌المسلمین، به نامزد این جریان رای داد.

استیگ لارسن شهروند افتخاری زادگاهش؛ این جنایی‌نویس فقید سوئدی به عنوان شهروند افتخاری شهر زادگاهش «اومئا» برگزیده شد. لارسن خالق مجموعه «هزاره» بود که اندکی پس از درگذشت او در سال 2004 حدود 60 میلیون نسخه از آن به فروش رسید و به 50 زبان ترجمه شد.

انتخاب آخرین برنده جایزه اورنج؛ مدلین میلر نویسنده آمریکایی به عنوان آخرین برنده جایزه ادبی اورنج انتخاب شد. او برای «ترانه آشیل» که یادآور جنگ ترویا از چشمان پاتروکلوس سربازی است که مرگ او برای آشیل بسیار گران تمام می‌شود، به عنوان برنده این جایزه 30 هزار پوندی انتخاب شد.