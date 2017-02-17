به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید اباذری شامگاه جمعه در هفتمین یادواره شهدای مسجد قائم آل محمد(عج) اراک اظهار داشت: موضوع آشتی ملی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چند نفر خائن و خودفروخته به ممکلت ما خیانت کرده اند، مردم چگونه می توانند با آنها آشتی برقرار کنند؟ حساب آنها از ملت ایران جدا است و مردم ما با انسجام خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دادند هیچ خصومت و جدایی از یکدیگر ندارند.

وی افزود: امروز که ۵۳ سال از قیام روح الله می گذرد، دشمنان اسلام همواره تلاش دارند نور اسلام و انقلاب اسلامی را خاموش کنند و غریب به ۲۴۰ هزار شهید برای حفظ کیان نظام و انقلاب اسلامی تقدیم شده است.

اباذری گفت: زمانی که به امام راحل می گفتند با کدام سلاح و سرباز می خواهی به جنگ طاغوت بروی؟ امام(ره) فرمود سربازان من در گهواره ها هستند و شاهد بودیم که در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چه جوانان و نوجوانی جان خود را فدا کردند.

جانشین فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(ع) بیان کرد: جوانان امروز باید تاریخ انقلاب و تاریخ معاصر ایران اسلامی را با دقت مطالعه کنند و از حقایق مطلع شوند و بدانند که در راه مبارزه با طاغوت چه جوانانی در خون غلتیدند تا انقلاب را به پیروزی رسانده و آن را حفظ کنند.

اباذری تصریح کرد: انقلاب اسلامی به ملت ایران عزت و اقتدار داد و به جای اینکه به این مردم دست مریزاد گفته شود، دشمنان طی دو سال اول انقلاب همه جوره در کشور ناامنی ایجاد کردند و 10 سال بعدی را نیز با ما جنگیدند و اتحاد شومی را علیه ما رقم زدند.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که انقلاب اسلامی پیروز نشده بود این کشورها با هم مشغول جنگ بودند، اما با پیروزی انقلاب اسلامی دعواهای خود را فراموش کردند، همگی با هم متحد شدند و بر سر ما ریختند تا به انقلاب صدمه بزنند.

جانشین فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(ع) گفت: این انقلاب در تاریخ پر پیچ و خم ۳۸ ساله خود رنج های بسیاری را متحمل شد و تنها ۱۷هزار نفر از مردم مظلوم کوچه و بازار ما را منافقان به شهادت رساندند.

اباذری افزود: در آغاز جنگ تحمیلی دشمن ادعا می کرد که سه روزه پایتخت ایران را فتح خواهد کرد اما همان سربازانی که امام راحل پیش از انقلاب فرمود در گهواره هستند، در جریان دفاع مقدس حماسه آفرینی کرده و نقشه های دشمن را نقش بر آب کردند.

وی ادامه داد: کشور ما امروز امن ترین کشور در منطقه است و این امنیت به سادگی به دست نیامده و جان های زیادی برای آن فدا شده به طوری که در میان شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی بیش از هفت هزار شهید ۱۳ و ۱۴ساله داریم.

جانشین فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(ع) بیان کرد: آنها رفتند و خون دادند تا انقلاب اسلامی امروز سربلند و مقتدر باشد و با کمترین امکانات جنگی در مقابل لشکر مجهز دشمن ایستادگی کردند تا امروز ما امنیت داشته باشیم.

اباذری اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی ۳۸سال در مقابل دشمن ایستاده و پابرجا و بزرگترین قدرت منطقه است که با یک اشاره آمریکا در جهان یک کشور نابود می شود اما دشمن توان مقابله با ایستادگی ما را ندارد و به این مساله نیز اعتراف کرده است.

وی افزود: امروز به اعتراف دشمن، ایران اسلامی تمامی کشورهایی که ادعای قدرتمندی داشتند را پشت سرگذاشته و هفتمین قدرت در دنیا است.

جانشین فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(ع) گفت: در بخش اقتصاد که ما به همه دولتمردان خود در حوزه اقتصاد گلایه مند هستیم با این وجود و علیرغم همه تهدیدات و تحریم ها، از جایگاه پنجاهم و شصتم دنیا به جایگاه هفدهم رسیده ایم.

اباذری ادامه داد: با وجود کارهای دشمن طی این سال ها چطور ممکن است که مسئولی در ایران به صاحبان کشوری که دشمن ما است و دستش به خون جوانان ما آلوده است لبخند بزند؟ می گویند می خواهیم مشکلات را حل کنیم اما هیچ مشکلی حل نشد و تنها چندین سال وقت تلف شد.

وی افزود: امروز باید از رئیس جمهور آمریکا تشکر کنیم که هویت واقعی آمریکا را برای تمام مردم جهان روشن کرده، برجام را قبول ندارد و هر روز ما را تهدید می کند، چطور می توانیم به چنین کسانی اعتماد کنیم؟

اباذری خاطرنشان کرد: با وجود رجزخوانی های رئیس جمهور جدید آمریکا و یاوه گویی ها، امسال جمعیتی که در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در جای جای کشور حاضر شدند بیش از هر سال بود.

جانشین فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(ع) گفت: در بخش نظامی، دفاعی و موشکی ما با وجود محدودیت ها و تحریم هایی که از اول انقلاب تاکنون داشتیم، خودکفا شده ایم و این مساله با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و متخصصان کشورمان حاصل شده است.

وی تاکید کرد: دشمن نه تنها هیچ کمکی به ما نمی کند بلکه از هر فرصت ممکن برای زمین زدن ما سوء استفاده می کند به طوری که رئیس جمهور جدید آمریکا هنوز نیامده هر روز بر تحریم ها می افزاید پس نباید به چنین کسانی اعتماد کرد.