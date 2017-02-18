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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

با صدور بیانیه ای؛

چین برای همکاری با دولت ترامپ اعلام آمادگی کرد

چین برای همکاری با دولت ترامپ اعلام آمادگی کرد

دولت پکن با صدور بیانیه ای پیرامون دیدار وزرای امور خارجه چین و آمریکا، از آمادگی برای همکاری با دولت جدید واشنگتن در مسائل راهبردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، وزارت امور خارجه چین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که دولت پکن آماده همکاری با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا است.

«وانگ ئی» وزیر امور خارجه چین و «رکس تیلرسون» همتای آمریکایی وی دیروز جمعه در حاشیه نشست جی-۲۰ با یکدیگر دیداری داشتند که اگرچه جزئیات آن رسانه ای نشد، اما ظاهرا پیرامون مسائل دوجانبه و همچین منافع مشترک در مسائل جهانی بوده است.

گفتنی است که ترامپ پیشتر به دلیل برقراری تماس تلفنی با رئیس دولت تایوان و زیر سوال بردن سیاست چین واحد، خشم پکن را برانگیخت با این حال در تماس تلفنی که هفته گذشته با «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین داشت، بار دیگر رویکردی آشتی جویانه به خود گرفت.

در همین راستا، طبق بیانیه وزارت خارجه چین، وانگ به تیلرسون گفته است که تفاهم بر سر موضوع چین واحد، پیش شرط لازم برای تعامل ۲ ملت در زمینه همکاری های استراتژیک پیرامون موضوعات دوجانبه، منطقه ای و جهانی را فراهم می آورد.

وی در ادامه می افزاید: چین و آمریکا با به دوش کشیدن مسئولیت تضمین امنیت جهانی و بهبود رفاه مردم دنیا؛ بیش از آنکه بحث و جدلی با یکدیگر داشته باشند، از منافع مشترک برخوردارند.

به گفته وانگ، چین آماده همکاری با طرف آمریکایی در راستای تحقق اجماع نظر حاصل شده بین رؤسای جمهور ۲ کشور و همچنین پیشبرد رابطه در جهتی است که جدال و تقابلی در بر نداشته باشد و برعکس، احترام متقابل و همکاری که به نتیجه برد- برد منجر شود، به بار بیاورد.

در این دیدار دوجانبه، طرف آمریکایی نیز بر حل اختلاف نظرها در حوزه تجارت و سرمایه گذاری تاکید کرده و از چین خواسته است تا کره شمالی را از بابت برنامه موشکی و هسته ای پیونگ یانگ تحت فشار قرار دهد.

کد مطلب 3910026
مریم خرمایی

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