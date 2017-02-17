«تیلرسون» با همتای چینی در حاشیه نشست جی-۲۰ دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «وانگ ئی» و «رکس تیلرسون» وزرای امور خارجه چین و آمریکا امروز جمعه در حاشیه نشست جی-۲۰ (بیست اقتصاد برتر دنیا) که در شهر «بن» آلمان در حال برگزاری است، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، طرفین درباره روابط دو جانبه و دغدغه های مشترک به تبادل نظر پرداختند.

اطلاعات بیشتری از آنچه بین وزرای امور خارجه چین و آمریکا رد و بدل شد، وجود ندارد.

گفتنی است که هفته گذشته، «شی جین پینگ» و «دونالد ترامپ» رؤسای جمهوری چین و آمریکا در تماسی تلفنی بر ضرورت احترام به سیاست چین واحد که از خطوط قرمز دولت پکن محسوب می شود، تاکید کردند.

این نخستین تماس تلفنی رهبران چین و آمریکا طی چهار هفته ای بود که از ورود ترامپ به کاخ سفید می گذشت. با این حال، در بیانیه ای که به این مناسبت صادر شد، از دیگر موارد اختلاف واشنگتن-پکن مثل مناقشات دریای چین جنوبی، مهار کره شمالی، تجارت و سیاست های مالی سخنی به میان نیامد.