صهیونیسم های مسیحی متاثر از تفکرات یهودی در درون مسیحیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «شعبده شوم» رادیو گفت و گو با موضوع (فرجام شناسی مسیحیت) با حضور محمدحسین فرج نژاد، پژوهشگر دین و رسانه و حجت الاسلام محمد کاشانی، رئیس گروه مسیحیت مرکز تخصصی کلام و ادیان روی آنتن رفت.

حجت الاسلام محمد کاشانی به رویکرد مسیحیان صهیونیسم در خصوص آخرالزمان اشاره کرد و گفت: طبق رویکرد مسیحیان هزاره گرا یا مسیحیان صهیونیسم که کاملا کتاب مقدسی نگاه می کنند و قائل به تاویل و توجیه آیات نیستند، تقریبا به دو هزاره در کتاب مقدس اشاره می شود، یک بازگشت اول که اول هزاره است و یک بازگشت دوم که انتهای هزاره است.

وی با اشاره به بازگشت اول عنوان کرد: در بازگشت اول، شیطان نابود نمی شود بلکه به زندان افتاده می شود و هزار سال عهد خوشبختی است. تقریبا ما هم در رویکرد اسلامی عهد خوشبختی را داریم و این در ضمیر همه ما است و چه مسیحی باشیم چه مسلمان، چه یهودی و چه بودایی، مهم این است که همه ما معتقدیم که پایان شب سیه سپید است و این را ما در همین دنیا می بینیم و یک روزی می شود که هیچ اندوهی هیچ کسی را فرا نمی گیرد.

رئیس گروه مسیحیت مرکز تخصصی کلام و ادیان به تفاوت دیدگاهی مسلمانان با مسیحیت پرداخت و گفت: در کتاب مکاشفه در فصل بیست تاکید شده، که در پایان این هزاره شیطان نابود نشده و در این مدت در زندان است اما ما معتقدیم که در اول ظهور، شیطان به دست امام زمان(عج) نابود می شود.

وی افزود: مسیحیت معتقد است بعد از هزار سال، شیطان دوباره آزاد می شود و عهد شرارت شروع می شود و شیطان مردم را فریب می دهد و لشگری از مردم فریب خورده گرد می آورد و دوباره پایان این جهان شرارت و بدی ها است و این با دیدگاه ما متفاوت است.

وی با اشاره به رستاخیز گفت: وارثین زمین توسط شیطان محاصره می شوند و در این لحظه خداوند دست قدرت خود را نشان می دهد و آتشی از آسمان می آید و لشکریان شیطان دستگیر می شوند و این دفعه شیطان در دریاچه آتش یا همان جهنم انداخته می شود. در این زمان دجال هم همراه شیطان به دریاچه آتش انداخته می شوند، رستاخیز فرا می رسد. مردگان زنده می شوند و زنده ها همچنان زنده هستند و این یکی دیگر از تفاوت دیدگاه های ما با مسیحیت است چون ما معتقدیم که در لحظه آخر صوری دمیده می شود و بر اثر آن همگان می میرند، حتی فرشتگان هم می میرند و وقتی صور دوم دمیده می شود همه زنده می شوند.

وی با اشاره به داوری در روز قیامت به عقاید مسیحیت در این زمینه پرداخت و بیان داشت: در کتاب مقدس، علی الظاهر این گونه می خواهد القا کند که از قبل اسم ها نوشته شده است و دفتری را باز می کنند و نام ها را می خوانند، هرکسی که نامش در آن دفتر بود به بهشت می رود و هرکسی که اسمش در دفتر نبود به جهنم می رود و این دفتر حتی قبل از اینکه انسان ها آفریده شوند، نوشته شده است.

در ادامه دکتر محمدحسین فرج نژاد با اشاره به معاد در آثار سینمایی صهیونیسم مسیحی گفت: اساسا سینما در یک بستر مادی و تمدن امانیستی مدرن شکل گرفته و توانسته خودش را جمع کند و به صورت امروزی در بیاید. معاد که در نگاه آیین های ابراهیمی به یک معنا متافیزیکی است در سینما که کاملا فیزیکی و مادی و دنیوی شده، جنبه های مادی اش قدرتمندتر می شود تا جنبه های ملکوتی و روحانی و شاید این یکی از نقدهایی باشد که به سینما وارد است.

وی با اشاره به اینکه صهیونیسم های مسیحی بیشترین تاثیر را از تفکرات یهودی در درون مسیحیت گرفته اند و افکارشان افکار التقاطی تری است، تصریح کرد: صهیونیسم مسیحی تحت تاثیر کابالیسم مسیحی است و کابالیسم مسیحی متاثر از کابالیسم یهودی است و کابالیسم یهودی عرفان مرکاوا و کاخ های الهی هخالوت را دارد که جنبه های مادی بشریت را پررنگ تر می کند. عرفان یهودی حداقل از قرن یازدهم تا حالا به صورت مدون و منسجم وجود داشته و کتاب هایش در معرض دید مسیحیان هم بوده، خصوصا از قرن چهاردهم به بعد که گستره بیشتری پیدا کرد و بعد کابالیسم مسیحی تشکیل شد، تاثیرات خودش را در بین مسیحیان باقی گذاشته و صهیونیسم های مسیحی بیشترین تاثیر را از تفکرات یهودی در درون مسیحیت گرفته اند و افکارشان افکار التقاطی تری است.

وی افزود: صهیونیسم مسیحی در سینما افکارشان به فانتزی و تخیل نزدیک تر می شود و با اساطیر یونانی و مصری هم مخلوط می شود.

این پژوهشگر دین و رسانه در خصوص نقش صهیونیسم های مسیحی در سینمای هالیوود گفت: در هالیوود اکثر عوامل هالیوود یهودی هستند اما مسیحیان صهیونیسم هم یک لابی بسیار قدرتمند درون هالیوود هستند که آنها هم می توانند از بعضی عوامل یهودی استفاده کنند.

حجت الاسلام محمد کاشانی به جایگاه بهشت و جهنم در دیدگاه مسیحیت پرداخت و گفت: دیدگاه کلیسا در خصوص جهنم به چند دسته تقسیم می شود، اقلیتی هستند که می گویند جایی به نام جهنم وجود ندارد و بدها برای همیشه نابود می شوند و خوب ها برای همیشه زنده می مانند، این دیدگاه را انجیل و عمده مسیحیان قبول ندارند.

وی به دیدگاه دیگری اشاره کرد و اظهار داشت: دیدگاهی که دیدگاه عمده مسیحیان است و در انجیل هم صحبت های متعددی در رابطه با آن شده، در رابطه با جهنم است که از یک آتش ابدی صحبت می کند که خجالت و حقارت جاودانی دارند. همچنین در مکاشفه یوحنا بهشت را شهر بزرگی توصیف می کند که از هر طرف 12 فرسنگ است، دیوارهایش از یشم و درهایش از مروارید و طلا است و مردم در این شهر زندگی خوش و خرمی را می گذرانند. سازنده شهر خداست و اهل بهشت گرسنه نمی شوند و حیات جاودانگی دارند.

رئیس گروه مسیحیت مرکز تخصصی کلام و ادیان با اظهار به اینکه در رابطه با بهشت تقریبا رویکرد کتاب مقدس و اسلام شباهت های بسیاری با هم دارند ولی یکسری تفاوت هایی هم وجود دارد، عنوان داشت: یکی از مهمترین تفاوت های ما با مسیحی ها بحث حورالعین در بهشت است. در بهشت مسیحی هیچ لذت جنسی و هیچ بحثی از حورالعین نیست.

فرج نژاد با تاکید بر اینکه تصویر پردازی با مادی کردن و جهانی کردن و این جهانی شدن متفاوت است، گفت: روح قرن مدرن و یهودیت ماتریالیسم، اصالت ماده و اصالت طبیعت است و ما با این مشکل داریم که انسان ها در امثال فیلم های «ارباب حلقه ها» یا «هری پاتر» مرده اند اما هنوز به جهان عقبی نرفته اند و ارواحشان در این دنیا سرگردان است و باید تکلیفی را انجام بدهند و بعد به آن دنیا بروند. یعنی قدرت خدا با مسائل دئیسم در حداقل قرار گرفته است.

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