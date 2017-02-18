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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

شهردار منطقه پنج زاهدان خبر داد:

سقوط ۱۷ درخت ۱۵ متری در زاهدان/ خسارت جانی گزارش نشده است

سقوط ۱۷ درخت ۱۵ متری در زاهدان/ خسارت جانی گزارش نشده است

زاهدان - شهردار منطقه پنج زاهدان گفت: طوفان شدید تا این لحظه موجب سقوط بیش از ۱۷ درخت بالای ۱۵ متر در شهر زاهدان شده است.

نظیر احمد هاشم زهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باتوجه به طوفان و وزش باد شدید و پس از اعلام ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان مبنی بر آمادگی دستگاه ها و نیروهای امدادی تیم های عملیاتی شهرداری زاهدان نیز از روز گذشته در آماده باش کامل به سر می برند.

وی افزود: طوفان  شدید تا این لحظه موجب سقوط بیش از ۱۷ درخت بالای ۱۵ متر شده است که خوشبختانه با آمادگی نیروهای امدادی و حضور به موقع در محل درخت ها بلافاصله از مسیر خارج شده اند.

وی گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه خسارت جانی ثبت نشده است و فقط یک مورد خسارت به خودروی سواری سمند در محله کوی قدس زاهدان گزارش شده است.

کد مطلب 3910278

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