عمان یک فرصت بسیار مناسب برای توسعه صادرات استان است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کیانی پور بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: با توجه به پتانسیل های استان و نیاز سنجی های انجام گرفته این کشور یک فرصت استثنایی برای ارائه ظرفیت ها و توسعه صادرات استان است.

کیانی پور به نمایشگاه اختصاصی ایران در مسقط اشاره کرد و بیان داشت: علیرغم آماده سازی غرفه برای استان و اطلاع رسانی به همه شرکت های تولیدی استان این شرکت ها استقبال خوبی از این رویداد نداشتند.

کیانی پور با بیان اینکه در راستای شناسایی بازار های هدف و ارائه محصولات به بازارهای بین المللی در یک ماهه گذشته هیاتی از استان سفری به عمان داشته است عنوان کرد: با هدف معرفی ظرفیت های جدید استان و شناسایی بازار های قابل فعالیت در نمایشگاه اختصاصی ایران که در مسقط عمان برگزار شد شرکت کردیم و غرفه استان مورد توجه و استقبال قرار گرفت.

وی افزود: اتاق بازرگانی با هدف معرفی توانمندی ها، کالا های استان و همچنین بسط و گسترش مناسبات تجاری با عمان به نمایندگی از استان در نمایشگاه اختصاصی ایران در مسقط عمان شرکت کرد، و در این سفر با مقامات اقتصادی عمان دیدار هایی انجام گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: در این نمایشگاه اکثر محصولات استان ارائه شد، و محصولاتی هم که امکان انتقال آن ها به نمایشگاه وجود نداشت در قالب کاتالوگ و سی دی به معرض دید قرار گرفت و مباحث، ظرفیت ها، کالاهای تولیدی، فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری استان ارائه شد.