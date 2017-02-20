ایجاد گالری های هنری رونق و اعتلاء اقتصاد هنر را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه گذشته در آیین گشایش نخستین گالری هنری بخش خصوصی کردستان با عنوان «دیار» در سنندج با اشاره به اینکه تمامی صفات الهی به نسبتی در بشر وجود دارد، گفت: صفت خالقیت پروردگار در وجود تمامی انسان ها قرارگرفته است و در این میان هنرمندان و تمامی کسانی که زیبایی را می آفرینند ارتباط بیشتری با این صفت الهی دارند.

وی با بیان اینکه هنرمندان قادر هستند با مبدا و ذات احدیت به خوبی ارتباط برقرار کنند، عنوان کرد: هنر و هنرمند است که می تواند دست انسان خاکی را گرفته و از زمین بلند کرده و به خدا برساند.

وی اظهارداشت: بزرگان وعارفان بزرگ تاریخ ما به درستی ارتباط بین خالق و مخلوق را در پدیده ای به نام هنر، تبیین کردند.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه موفقیت در انجام هر کاری مستلزم برداشتن قدم نخست است، بیان کرد: وقتی قدم اول برداشته می شود مسیر برای رسیدن به هدف هموارترمی شود و انگیزه افراد هم افزایش پیدا می کند.

زاهدی ادامه داد: کردستان و به ویژه سنندج ظرفیت ایجاد ده‌ها محیط و مکان هنری هم چون این گالری را دارند و می طلبد سایر هنرمندان حوزه های مختلف هنری هم مسیر طی شده توسط حسن انجمن برای ایجاد این گالری هنری را الگوی خود قرار داده و انرا ادامه دهند.

وی با بیان اینکه این گالری متعلق به تمام هنرمندان استان است، افزود: با ایجاد چنین گالری هایی می توان ظرفیت ها و توانمندی های هنری استان را به تمام ایران و حتی جهان معرفی وعرضه کنیم.

وی عنوان کرد: معتقدم هنر کردستان می تواند در عرصه بین المللی هنر ایران زمین را به جهانیان معرفی و ارائه کند.

استاندار کردستان اظهارداشت: با وجود اساتید مطرح در رشته های مختلف هنری دراستان، مطمئن هستم روزی خواهد رسید که در مرکز استان شاهد ایجاد پاتوق های هنری فراوانی خواهیم بود.

زاهدی بیان کرد: هنر را نمی توان حبس کرد و اگر چنین اقدام شود قطعا هنر تاثیرگذاری خود را ازدست خواهد داد لذا وجود گالری و نگارخانه ها موجب گسترش هنر و تشویق و ترغیب بیشتر مردم به انجام کارهای هنری خواهد شد.

وی عنوان کرد: وجود این مکان ها می تواند بستری برای ایجاد محافل هنری با حضور هنرمندان و اساتید این حوزه باشد و بی شک چنین مجالسی محلی برای ارائه و آموزش هنر است.

وی از دیگر ویژگی های گالری های هنری را پرداختن به اقتصاد هنر خواند و گفت: ایجاد این گالری ها در هر منطقه ای رونق اقتصاد هنر را به دنبال خواهد داشت.