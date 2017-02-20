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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

جمعه ۶ اسفند؛

پانزدهمین کنگره سراسری حزب مردم سالاری برگزار می شود

پانزدهمین کنگره سراسری حزب مردم سالاری برگزار می شود

پانزدهمین کنگره سراسری حزب مردم سالاری صبح روز جمعه (۶ اسفند) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین کنگره سراسری حزب مردم سالاری، ساعت ۸:۳۰ روز جمعه(۶ اسفند) در تالار آدینه تهران برگزار می شود.

بخش افتتاحیه این کنگره تا ساعت ۱۱ با حضور خبرنگاران خواهد بود و پس از آن در بخش دوم، اعضای شورای مرکزی و دبیر کل، انتخاب و سپس سیاست های انتخاباتی حزب بررسی خواهد شد.  

شایان ذکر است؛ در این کنگره بنابر بر تصمیم جمعی، امکان بحث بر سر مصادیق حزب مردم سالاری برای ریاست جمهوری خواهد بود.  

گفتنی است، خبرگزاری مهر پیش از این در خبری، از برگزاری پانزدهمین کنگره حزب مردم سالاری اطلاع رسانی کرده بود. 

کد مطلب 3912199

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