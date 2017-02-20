منشاء همه مشکلات جهان «سیستم آمریکا» است/ تسلیم نشوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در این مراسم که اولیور استون با اهدای جایزه لورل تجلیل شد، وی با پیامی تاثیرگذار برای فیلمسازان جوان روی صحنه رفت.

استون خطاب به فیلمسازان جوان گفت: شما می‌توانید به نقد دولت و جامعه‌تان دست بزنید.

برنده جایزه اسکار افزود: لازم نیست با آن منطبق شوید. هر چند الان مد شده که همه به جمهوریخواهان و ترامپ شلیک کنند و از نقد اوباما و کلینتون خودداری کنند، اما به یاد بیاورید که ۱۳ جنگی که ما در ۳۰ سال اخیر شروع کردیم و ۱۴ تریلیون دلار صرف آن شد و صدها و هزارها زندگی در طی آن‌ها نابود شد و زمین را نابود کرد، همه اینها یک رهبر داشت «سیستم آمریکا» یعنی هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها. ترکیبی از نظامی‌گری صنعتی پولی رسانه‌ای امنیتی؛ این سیستمی است که نتیجه‌اش فقط جنگ‌های غیرعادلانه به نام پرچم ماست که با غرور برافراشته می‌شود.

استون سخنان تاثیرگذارش را چنین ادامه داد: این کشور برای پول است و به اسم ثروت نمی‌توانیم سیستم خودمان را به عنوان مرکز ارزش‌های جهان بدانیم اما می‌توانیم به خلق بحران‌ها و جنگ‌های دیگر دست بزنیم. لازم نیست به قربانیان فکر کنیم، اما می‌دانیم که به بیش از ۱۰۰ کشور با تهاجم، تغییر رژیم، بحران اقتصادی و یا ایجاد جنگ آسیب رسانده‌ایم. این هم یک نوع جنگ است. این سیستم است که مرگ این سیاره را رقم می‌زند و موجب مرگ همه ما خواهد شد.

او برمبنای تجربیات خودش چنین پیشنهاد کرد: من در همه عمرم با این مردمی که به جنگ دست می‌زنند مبارزه کرده‌ام. این یک بازی خسته کننده است و بیشتر مواقع شما از خودتان هم خسته می‌شوید. با تمام انتقادها و توهین‌هایی که نصیب شما خواهد شد و در عین حال چاپلوسی زیاده از حد، مهم است که به خاطر داشته باشید اگر به آنچه می‌گویید باور داشته باشید می‌توانید موجب تفاوت‌ها شوید. از شما می‌خواهم به دنبال راهی باشید که خودتان تنها بمانید، به سکوت درون خودتان گوش کنید . سعی نکنید آنچه را این جماعت از شما می‌خواهند و موفقیت شما می‌دانند باور کنید، به جای آن سعی کنید حقیقت درونی خودتان را کشف کنید و این که زندگی شما روی زمین به چه معنی است و هرگز تسلیم نشوید و برای صلح، نجابت و گفتن حقیقت تلاش کنید.