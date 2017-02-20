آخرین وضعیت صندوق های زمین و ساختمان/شراکت درسود حتی باهزار تومان

ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هم اکنون۴صندوق زمین و ساختمان در کشور فعال هستند و اظهارنظر برخی کارشناسان درباره عدم فعالیت این صندوق ها، صحت ندارد.

وی ادامه داد: کارکرد اصلی صندوق های زمین و ساختمان زمانی مشخص می‌شود که رونقی نسبی در بخش مسکن وجود داشته باشد که در حال حاضر، به دلیل اینکه بخش مسکن در رکود به سر می‌برد، نمی‌توان انتظار اثرگذاری این صندوق ها را داشته باشیم.

به گفته رحیمی انارکی، فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان طوری تنظیم می‌شود که در زمان رونق شاهد اثرگذاری آنها در بخش مسکن باشیم؛ بر همین اساس تلاش شده است که واحدهای مسکن این صندوق ها در دوره رونق، آماده عرضه شوند.

این مقام مسئول اظهار داشت: واحدهای مسکونی اولین صندوق زمین و ساختمان(صندوق نسیم)، ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و براساس پیش بینی‌ها واحدهای مسکونی ساخته شده این صندوق، اوایل سال آینده پیش فروش می‌شود.

وی اضافه کرد: سایر صندوق‌های زمین و ساختمان پیشرفت های مختلفی داشته اند و در برخی از آنها، شاهد پیشرفت فیزیکی ۳۰و ۴۰ درصد هستیم.

رحیمی انارکی به تاثیر صندوق های زمین و ساختمان در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: با آغاز دوره رونق، شاهد شکوفایی صندوق های زمین و ساختمان خواهیم بود؛ ضمن اینکه به علت محدودیت های موجود در حوزه بانکی، سرمایه گذاری در این صندوق ها به جای سپرده گذاری در بانک‌ها توصیه می‌شود.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن بیان کرد: باید تلاش شود که بهره گیری از منابع بازار سرمایه در دستور کار قرار گیرد و افراد با سرمایه ناچیز هم، در ارزش افزوده بخش ساخت و ساز ساختمان سهیم شوند.

وی تاکید کرد: در اغلب موارد، افرادی که خواهان کسب سهم در ارزش افزوده ساخت و ساز ساختمان هستند، باید سرمایه های کلان داشته باشند؛ اما با آغاز به کار صندوق های زمین و ساختمان، سرمایه گذاران خرد هم می‌توانند در سرمایه گذاری بخش مسکن سهیم باشند.

رحیمی تصریح کرد: در صندوق های زمین و ساختمان، واحدهای سرمایه گذاری از ۱۰۰۰ تومان آغاز می شود؛ بر همین اساس مانعی برای حضور سرمایه گذاران خرد وجود ندارد.

لازم به ذکر است که ۷ سال از تدوین اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های زمین و ساختمان می‌گذرد و تاکنون ۴ صندوق زمین و ساختمان اعلام موجودیت کرده اند؛ ضمن اینکه به گفته کارشناسان، این صندوق‌ها نتوانستند اهداف اصلی اولیه از جمله کمک به رونق دهی بخش مسکن را اجرایی کنند.