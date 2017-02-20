مسابقه تلفنی «شیشمی ها» در شبکه نهال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نیک روش تهیه کننده برنامه «شیشمی ها» گفت: این مجموعه ۴۰ قسمتی به عنوان یک برنامه تعاملی به سفارش شبکه کودک در حال تولید است.

وی افزود: در هر قسمت از این مسابقه ۵۰ نفر انتخاب می شوند که به صورت آنلاین و از طریق تلفن در مسابقه شرکت می کنند که با انتخاب ۲ نفر از این تعداد بقیه مسابقه به صورت زنده در مدت زمان ۲۵ دقیقه برگزار می شود.

نیک روش عنوان کرد: فضای اصلی این برنامه به صورت کتابخانه است و علاوه بر بازآموزی مفاهیم درسی به کودکان دبستان تلاش می شود با ابزار های رسانه ای نو فهم کودکان از فرایند حفظ مطالب درسی به سمت درک موضوعات سوق پیدا کند.

مسابقه تلفنی «شیشمی ها» در تلاش است تا علاوه بر تاکید بر هوش کودکان به توسعه بستر هوش هیجانی کودکان بپردازد.

فصل اول این مجموعه در دهه دوم اسفند از شبکه نهال پخش می شود.