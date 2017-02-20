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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۲۲

مسابقه تلفنی «شیشمی ها» در شبکه نهال

مسابقه تلفنی «شیشمی ها» در شبکه نهال

مسابقه تلفنی «شیشمی ها» با هدف بازآموزی مفاهیم درسی به دانش آموزان دوره دوم دبستان به زودی از شبکه نهال پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نیک روش تهیه کننده برنامه «شیشمی ها» گفت: این مجموعه ۴۰ قسمتی به عنوان یک برنامه تعاملی به سفارش شبکه کودک در حال تولید است. 

وی افزود: در هر قسمت از این مسابقه ۵۰ نفر انتخاب می شوند که به صورت آنلاین و از طریق تلفن در مسابقه شرکت می کنند که با انتخاب ۲ نفر از این تعداد بقیه مسابقه به صورت زنده در مدت زمان ۲۵ دقیقه برگزار می شود.

نیک روش عنوان کرد: فضای اصلی این برنامه به صورت کتابخانه است و علاوه بر بازآموزی مفاهیم درسی به کودکان دبستان تلاش می شود با ابزار های رسانه ای نو فهم کودکان از فرایند حفظ مطالب درسی به سمت درک موضوعات سوق پیدا کند. 

مسابقه تلفنی «شیشمی ها» در تلاش است تا علاوه بر تاکید بر هوش کودکان به توسعه بستر هوش هیجانی کودکان بپردازد. 

فصل اول این مجموعه در دهه دوم اسفند از شبکه نهال پخش می شود.

کد مطلب 3912672

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    نظرات

    • علیرضا درونپرور IR ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      من به مسابقه تلفنی شیشمی ها می پیوندم
    • عباس مفرحی IR ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اگر می شد مثل شادیانه بشه دانلودش کرد بهتره
    • نازنین آسکانی IR ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      من می خواهم به این مسابقه خوب و دوست داشتنی شرکت کنم
    • علی کریمی IR ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      کاشکی می شد دانلودش کرد
    • ریحانه سردار IR ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      من می خوام در مسابقه شیشمی ها شرکت کنم
    • علی کریمی IR ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خوبه
    • نوید عباسی ۱۱ ساله از مشهد IR ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      من دلم میخواد تو مسابقه جذابتون شرکت کنم ولی با شماره گیری ۰۹۲۲۰۲۰۰۱۲۳ امکان پذیر نیست خواهشا بگین چیکار کنم؟
    • امیر محمد IR ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام ببخشید چجوری باید تو مسابقه شرکت کنیم؟
    • مصدق سیفعلی فرد IR ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی بر نامه با حالی هسته تا امتحان نمونه وتیز هوشان بگزارید
    • ....... IR ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      من نمیتوانم شرکت کنم چون باید عضو شادیانه شم ولی نمیتونم کاشکی فقط با زنگ زدن عضو شیم ممنون
    • محمدرضا خواجوی IR ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام ببخشید یه سوال داشتم چه جوری میتونم توی این مسابقه شرکت کنم
    • مهدی سودایی IR ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خیلی دوست دارم شرکت کنم ولی نمی دونم چطور
    • زهرا نکویی IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام من چندروزه که دارم سعی میکنم تا عضوشادیانه شم ولی نمیشه
    • مرتضی حمزوی IR ۱۸:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من تو سرزمین شادیانه عضو شدم ولی نمیتونم تو شیشمی ها شرکت کنم
    • سید محمد جواد محقق IR ۱۸:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام. من با شماره ۰۹۲۲۰۲۰۰۱۲۳تماس می گیرم اما در دسرس نیست عضو شادیانه هم هستم چی کار کنم تا وارد برنامه شما بشم
    • m-r IR ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام چطور باید عضو شادیانه شیم ؟ می شه توضیح بدین ؟
    • محمددسول خوجه IR ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      من میخاهم شرکت کنم اما نمیدانم چطوری
    • فاطمه مظلومیان IR ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      من میخاهم درمسابقه شیشمی هاشرکت کنم وبه سوالات پاسخ بدم لطفا کمک کنید از تهران
    • فاطمه مظلو میان IR ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام من میخاهم درمسابقه شیشمی ها شرکت کنم
    • پرهام خلجی IR ۱۸:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      من میخوام شرکت کنم ولی بلد نیستم
    • حنانه سادات حسینی IR ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      باعرض.سلام وخسته نباشید به شما ممنونم از برنامتون دوست دارم تو مسابقتون شرکت کنم باتشکر خدا نگهدار
    • سوران شکری IR ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • بارزان شکری IR ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • فرزانه افشاری IR ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      شادیانه شیشمی ها
    • سوران شکری IR ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب
    • مرموز IR ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      معلوم نیس چه طوری میشه لود کرد
    • فاطمه حيدرى IR ۰۷:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خيلى خوبه ميشه شمارشم بفرستين
    • محمد IR ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      مسابقه ی شیشمی ها خیلی عالیه لطفا شماره ی شیشمیها رو بفرستید
    • محمد IR ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب
    • سینا نعمت زاده IR ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      باعرض سلام وادب دوست دارم در مسابقه شرکت کنم اما نمی شه
    • فاطمه لیراوی ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      به مسابقه شرکت کنم
    • فاطمه لیراوی IR ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      درمسابقه شرکت کنم
    • فاطمه لیراوی IR ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      درمسابقه شرکت کنم متمهنم که برنده شوم
    • ممد خفن IR ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام به همه ششمی های باحال
    • زهرا حسینلو IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      باسلام برای همه ی شما ودرظمن عید نوروزتان پیشاپیش مبارك. من هم خیلی خیلی دوست دارم نام خودم را در مسابقه شیشمی ها ببینم.
    • آیلاهاجری IR ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      شرکت درمسابقه ی شیشمی ها
    • فائزه رضایی IR ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      میخوام شرکت کنم درشادیانه
    • رضوان IR ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      لطفا شماره تلفن ثابت بدهید نه گویا ٠
    • سوتیام چهارتنگی IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
      2 0
      پاسخ
      سلام. من میخوام تو مسابقه ششمی ها شرکت کنم. اطفا بگید چطور باید ثبت نام کنم؟
    • نفیسه کشاورز IR ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      کم امکانات است
    • مریم احمدی IR ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      من نمی تونم شرکت کنم لطفا
    • فاطمه محمودی IR ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشین برنامه ی خیلی خوبی دارین ولی من نمی تونم توش شرکت کنم😢
    • محمد امین علی محمد IR ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام لطفا نحوه شرکت در مسابقه رو بگید تاماهم بتونیم شرکت کنیم خیلی برنامه خوبیه
    • فرهادی IR ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا نحوه شرکت در مسابقه رو بگیر
    • محمدرضا نیکنام IR ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      چطور میشه تو مسابقه شیمی ها شرکت کرد
    • ثمین همتی مقدم IR ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      لطفا به نظرات پاسخ بدید
    • امیر محمد IR ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      چه ساعتی پخش میشه . چجوری میتوانم ثبت نام کنم
    • عبدالرضا حسینی IR ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      من ۳ بار ۲۵۰ تا امتیاز جمع کردم ولی حتی یه بار هم نتونستم تو قرعه کشی دربیام . عضو سرزمین شادیانه هم هستم.
    • ترانه قدیمی IR ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      من میخوام تو این برنامه شرکت کنم اصلا نمی دونم با مبایل زنگ بزنم یا تلفن اصلا نمی دانم چگونه باید دو نفره در تلوزیون شرکت کنم لطفا کمکم کنید
    • ثنا یوسفی IR ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      دلم میخواد درشیشمی ها شرکت کنم
    • زینب قاسمی IR ۰۴:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      من میخواهم شماره مسابقه شیشمی هارا بدانم
    • زینب IR ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ای کاش میشد از سایت صبت نام کنیم
    • نیما عباسی IR ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      من می خوام تو مسابقه شرکت کنم ولی نمیدونم چطوری
    • علی طاها عباسی IR ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهش میکنم شماره رو بگین

      پاسخ سایت: http://www.mehrnews.com/news/3941844/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%85%DB%8C

    • مبین احمدی IR ۱۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چطوری شرکت کنم
    • امیرحسین سلیمانی IR ۱۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چه طوری شرکت کنم
    • الناز گولانی IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چطور شرکت کنم در مسابقه
    • سحر اسکندری IR ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      من یک ماهه که زنگ زدم اماجوابی داده نشده این مسابقه چطوری است
    • نازنين IR ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام با شماره ی 09220200123
    • سحر اسکندری IR ۱۶:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      به سوالات جواب دهید
    • یکتا جوووون IR ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهش میکنم بگید من چطور میتونم تو مسابقه شیشمی ها شرکت کنم با شماره تلفن ۰۹۲۲۰۲۰۰۱۲۳ هم تماس گرفتم چن تا سوال پرسید و گفتش ۱۵۰ امتیاز جمع کردم حالا چیکار کنم?
    • ابوالفضل ثابتی IR ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی برنامه شما قشنگ است
    • پرنیان شسا IR ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      عالیه اما نمیدونم چطوری لباید شرکت کنم
    • پارسا پژوهی فرد IR ۱۹:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      من میخوام در مسابقه ی تلفنی شیشمیها شرکت کنم
    • خامیرعلی روشن IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام چرا نتایج مسابقه تلفنی شیشمی ها رو اعلام نمیکنید منظورم مسابقه ای که با تلفن ثابت خونه شماره گیری کرده و وارد مسابقه میشیم بعد امتیاز شرکت در قرعه کشی را داریم هر روز با امتیاز 250 منتظریم ...
    • امیر علی IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      میخوام درمسابقه شرکت کنم اما نمیدونم چه جور
    • امیرحسین غیاثی معین IR ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام من از کجا متوجه بشم اینکه جزء 50نفر مسابقه دهنده هستم یا نه 250امتیاز اولیه را آوردم
    • یاسین مفتخر IR ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من خیلی این مسابقه رودوست دارم
    • نگین صادقی IR ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام من میخوام تو مسابقتون شرکت کنم ولی نمیشه لطفا بگین باید چ کرد ؟؟؟؟😭😭😭😭
    • ........ها IR ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خوبه این مسابگه
    • محمدمهدی صاداتی IR ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من میخوام تو برنامه عضو بشم ولی نمیشه....
    • فرزاد خفن IR ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام چطوری تو مسابقه سر کت کنیم؟؟من برنامه شادیانه رو دانلود کردم ولی نمی دونم چجوری ثبت نام کنم لطفا بگید
    • سهیل صادقی AE ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چجوری برم تومسابقه ی شیشمی ها
    • ملیکا احمدیان IR ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام و عرض خسته نباشید مخواستم بدونم که چه جوری میتونیم تو این مسابقه شرکت کنیم
    • مهدی خانی IR ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      برنامه شادیانه رو از کجا دانلود کنیم
    • عرفان کاظمی IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      من خیلی خیلی دوست دارم در مسابقه شرکت کنم
    • احمد رضا تابش IR ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مسا بقه ی خیلی خوبی است آن را دوست دارم
    • علی حمصی IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام اگر در مسابقه ی شما شرکت کنیم هزینه ای دارد . با تشکر
    • فاطمه IR ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      می خواستم ببینم چه جوری شرکت کنم
    • امیر ملاشاهی IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      من دوست دارم داخل مسابقه شیشمی ها باشم
    • حسین IR ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چگونه میشه تو مسابقه شرکت کرد
    • سینا ساکی زاد IR ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      یادم بده چطور شرکت کنم
    • علیرضا IR ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      کاشکی میشود دانلودش کرد
    • علی حجت نیا IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام من امروز 29فروردین 1396زنگ زدم ولی جواب هایی که در کتاب درست آمده را غلط می گفت این بماند که من تا حالا حدود 20بار امتیاز لازم برای شرکت در این مسابقه را داشتم ولی هیچ وقت به ما تلفن نشده
    • فاطمه حجت نیا IR ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام خدمت شمامن تا حالا خیلی ستاره جمع کردم بالای 10000اما هیچ وقت به عنوان برنده روزانه شادمانه اعلام نشدم من منصرف شدم و دیگه نه زنگ میزنم نه برنامه رو نگاه میکنم و از دست شما ناراحت شدم
    • زینب فتوحی IR ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      باید باشماره۰۹۲۲۰۲۰۰۱۲۳ تماس بگیرید بعد از عضویت وگرفتن ۲۵۰ امتیاز توی نوبت میمونید وروزهای زوج مسابقه برای دخترها و روز فرد برای پسرها است
    • دنیا پناهی IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      من با شماره ی 09220200123 تماس می گیرم ولی جواب نمی ده
    • نرگس IR ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بچها چطوری شرکت کنیم نمیشه ثبت نام کرد من خیلی این برنامه را دوست دارم
    • هلیا IR ۱۸:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام به نظر من برنامه ی خوبی دارین ولی من تا حالا۳ بار زنگ زدم و ۲۵۰ امتیاز جمع کردم ولی مثل اینکه طلسم شده شاید هم رایانه تو قرعه کشی من را حساب نمیکنه خلاصه نمیدونم ولی من از دست برنامه تون عصبانی ش
    • سهیل سیارپور IR ۲۰:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوبه
    • سيّد امير رضاموسوی IR ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      چگونه بايدبه برنامهُ شيشمی هابپيوندم
    • سونیا ساعدی IR ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام من تو مسابقه شیشمی ها دو بارشرکت کردم ۲۵۰امتیاز گرفتم ولی عضو ۵۰مفر نبودم. تو مسابقه شادیانه هم شرکت کردم ولی بازم برنده نشدم.لطفا راهنمایی کنید. باتشکر
    • امیر رضا یگانه IR ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      من دوست دارم که در مسابقه ی شما شرکت کنم ولی بلد نیستم ثبت نام کنم لطفا منو راهنمایی کنید
    • رها معین۱۱سال قزوین کلاس ششم IR ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام من برنامه شما رادوست دارم
    • نگار ابراهیمی خفاجه IR ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خوب بود
    • مائده شمسی IR ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ممنون از برنامه ششمی ها واقعا پند اموزه ولی وقتی زنگ میزنم می گوید امکان پذیر نمیباشد لطفا برای شرکت. کردن توی ششمی ها راهنمائی کنید با تشکر
    • محمد IR ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      من در شادیانه شرکت ک۸ردم و به سوال ها پاسخ دادم و۲۵۰ امتیاز رو گرفتم ولی نشد در مسابقه ی شیشمی ها شرکت کنم لطفا منو راهنمایی کنین با تشکر
    • فاطمه IR ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      درمسابقه شرکت کنم
    • حمید AE ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام.من توی شادیانه 1500ستاره گرفتم و صبح روز بعد میگه هیچ ستاره ای ندارم و از یک ماه پیش تا الآن در قسمت شیشمی ها250امتیاز رو گرفتم ولی اسمم رو توی 50 نفر ندیدم. لطفا رسیدگی شود.
    • محمد رضا طالبی IR ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید به تمام دستندرکاران برنامه شیشمی ها در تاریخ 9/2/96 در مسابقه اخر بین خانم حیدری و کولیوند هر دو مساوی شدند چون سوال اول رو خانم حیدری اشتباه جواب داد و حق خانم کولیوند ضایع شد ل
    • نیما قادرپور IR ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خخخخخخخخخخخخخخیلی عالی
    • پرسپلیس IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      من نمی دونم چه جوری شماره ی مسابقه رو بگیرم.‌منظورم شماره ی مسابقه ی استانیشو بود .یکی کمک کنه پیدا کنم.ممنون
    • محمدرضا IR ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      شیشمی ها ساعت چند است
    • محمدرضا عابدی IR ۱۸:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید اگه میشه کار کنید که با تلفن همراه هم بشه زنگ زد ممنون از برنامه خوب تون باتشکر از
    • سبحان IR ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      من ٤بار زنگ زدم شركت نكردم
    • سوینج قاسم زاده IR ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      من میخواهم در برنامه ی شیشمی ها شرکت کنم ولی نمی دونم چه جوری .و من برنامه ی ششمی ها را خیلی دوست دارم
    • فاطمه IR ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      ای خداااا من میخام شرکت کنم تو این مسابقه یکیتون ب من بگه چجوووری؟؟؟؟؟
    • mahdi IR ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چی چوری شرکت کنیم
    • Mobin lmbp IR ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام من به این شماره هر چی زنگ مزنم جواب نمیده
    • ابوالفضل افتخاری IR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چطور بین50 نفر قرار بگیریم.
    • سجاد شاهی IR ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
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      سلام من سجاد شاهی 13 ساله از صومعه دل هستم و اومدم سوال همتونو جواب بدم ساعت 6:30یا همون 18:30 دقیقه به این شماره09220200123زنگ بزنید
    • 🚫Helen🚫 IR ۰۱:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۲
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      کسی شماره ی باشگاه شادیانه رو نداری بچه ها🔊🔊🔊🔊🔊🔊
    • فائزه علیپور از استان چهار محال بختیاریییییییییییی IT ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
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      این مسابقه 20 اما یه چیز کم داره من یه ماهه دارم از تلفن صابت زنگ زدم و امتیاز لازم رو گرفتم هنوز که شده انتخاب نمشوم
    • صدف عباسی IR ۱۷:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
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      من میخوام تومسابقتون شرکت کنم میشه بگید چطور میتونم شرک کنم
    • عباس اسفندیاری IR ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
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      سلام تورو خدا کمک کنید من تمام مراحل رو انجام دادم اما اسمم توی برنامه نبود لطفا راهنمایی کنید 🙏😭😭
    • محمد جواد اسحاقی IR ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
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      خیلی خوب است من که خوشم امد خیلی مچکرم
    • fateme bagery IR ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
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      عالیههههههه منم شرکت میکنم😊😊😊😊😊
    • سپیده اصلانی IR ۲۳:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
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      باسلام من چند روزه زنگ میزنم09220200123وتلفن گویه برمیداره من همه ی سوال هارا درست جواب میدم ولی جزو50نفرنیستم
    • فلانی IR ۲۳:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
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      لطفا رسیدگی کنیدبه نظرات
    • الناز IR ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
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      من عاشق این مسابقه تلفنی هستم. دوست دارم در مسابقه شرکت کنم
    • محمد IR ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
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      من برنده مسابقه شدم برنده تبلت در تاریخ ۳خرداد۹۶ ولی با من تماسی گرفته نشده برای گرفتن آدرس منزل که جایزه برام ارسال بشه چیکار کنم در ضمن شماره منزل و شماره موبایل را هم دارند
    • اسما احمدی IR ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
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      من ۲بار به۰۹۲۲۰۲۰۰۱۲۳زنگ زدم اما جزو مسابقه ی ششمی ها نیستم با اینکه تمام مرحله هارو طی کردم
    • مهراب عطایی 10 ساله از سنندج (کردستان) IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
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      مهراب عطایی برنده کارت هدیه 100 هزارتومنی شدم و شماره تلفن را اعلام کردم ولی تاکنون جهت دریافت جایزه با من تماس نگرفتن.
    • مهسا‌فیروزی‌نیا‌۱۰‌ساله‌از‌تهران IR ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
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      برنامه‌ی‌خوبی‌اما‌پایه‌های‌اول‌دوم‌سوم‌چهارم‌وپنجم‌نمی‌توانند‌شرکت‌کنند؟
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
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      خوبه

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