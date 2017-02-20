حمله دوباره ترامپ به رسانه ها درباره مهاجرت های گسترده به سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پیام توئیتری بار دیگر به رسانه های منتقد خود حمله ور شد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در این باره خطاب به رسانه ها نوشت: به مردم استراحت بدهید. رسانه ها با خبرهای جعلی خود می کوشند اعلام کنند مهاجرت های وسیع در سوئد از کارائی خوبی برخوردار بوده است؛ حال آنکه اینطور نیست.

لازم به ذکر است، سفارت سوئد در واشنگتن روز گذشته خواستار توضیح وزارت خارجه آمریکا در خصوص ارائه اطلاعات نادرست و غیرواقعی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور در خصوص آنچه وی وقوع حادثه امنیتی جمعه شب در سوئد خواند، شد.

در همین رابطه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز گذشته خود در میان جمعی از هوادارانش در فلوریدا به دروغ پردازی در خصوص حادثه ای در سوئد پرداخت که هیچ گاه رخ نداده بود.

«دونالد ترامپ» با توضیح چرایی وضع ممنوعیت بر ورود اتباع ۷ کشور اسلامی از جمله ایران برای ورود به آمریکا گفته بود: وقتی شما به آنچه در آلمان در حال رخ دادن است می نگرید، زمانی که به آنچه شب گذشته در سوئد رخ داد نگاه می اندازید... چه کسی اینها را باور می کند؟ تعداد زیادی (از این حوادث) اتفاق افتاده است، آنها (سوئدی ها) با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند که تا پیش از این حتی فکرش را هم نمی کردند.

این درحالیست که جمعه شب هیچ گونه حادثه تروریستی یا خرابکارانه توسط هیچ گزارشگر، خبرگزاری یا مقام رسمی از سوئد منتشر نشده است.

در همین حال مقام های مختلف خبری اعلام کرده اند که ارجاع ترامپ به احتمال زیاد به مصاحبه ای باز می گردد که جمعه شب توسط فاکس نیوز و در خصوص ارتباط میان افزایش میزان جرائم در سوئد با پدیده مهاجرت پخش شده بود.

گفتنی است این سخنان ترامپ، واکنش ها و انتقادات متعددی در فضای مجازی به خصوص توئیتر در خصوص آنچه کاربران این شبکه ها آن را ارائه اطلاعات نادرست از سوی رئیس جمهوری آمریکا می خوانند در پی داشته است.

حملات ترامپ علیه رسانه ها تازگی ندارد؛ هفته گذشته نیز رئیس جمهور آمریکا در پیامی خطاب به شبکه تلویزیونی «سی اِن اِن» گفته بود: «سی اِن اِن» زمانی که «برنی سندرز» از واژه خبرهای جعلی در توصیف این شبکه استفاده کرد، سخنان وی را قطع کردند. «سی اِن اِن» سپس اعلام کرد که این رویداد به دلیل مشکلات فنی به وقوع پیوسته است!

لازم به ذکر است، ترامپ چه در جریان انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر سال ۲۰۱۶ این کشور و چه پس از پیروزی خود به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود که با رسانه هایی که به ادعای وی اخبار جعلی را علیه او منتشر کردند، به مقابله خواهد پرداخت.

گفتنی است، «دونالد ترامپ» پس از مراسم تحلیف خود در اظهاراتی، رسانه های این کشور را به عدم صداقت در بازتاب حضور جمعیتی که برای مراسم تحلیف وی به واشنگتن دی سی آمده بودند، متهم کرد.

به گفته ترامپ، طول جمعیتی که برای شنیدن سخنرانی وی آمده بودند از جایگاه تعیین شده در مقابل کنگره آمریکا تا بنای یاد بود «جرج واشنگتن» می رسیده حال آنکه دوربین و قلم رسانه ها سعی به کوچک نمایی این مسئله داشته اند.