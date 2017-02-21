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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

همایش مطالعات تمدن و تمدن شناسی برگزار می شود

همایش مطالعات تمدن و تمدن شناسی برگزار می شود

به مناسبت دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همایش مطالعات تمدن و تمدن شناسی را با حضور کارشناسان در مشهد برگزار می کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی به مناسبت دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همایش مطالعات تمدن و تمدن شناسی را با سخنرانی دکتر علیرضا واسعی و محمد باغستانی اعضای هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می کند.

در این مراسم مقالات نقش مطالعات انتقادی در احیای علوم دینی، غلامرضا جلالی(عضو هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدن) و کارکردهای تمدنی طب اسلامی(علی درویشانی) بررسی می شود.

همچنین در انتهای مراسم میزگرد مطالعات تمدنی و تمدن شناسی، هست ها و ضرورت ها با حضور دکتر واسعی، جلالی، باغستانی و سیدی برگزار خواهد شد.

این نشست یکشنبه ۸ اسفندماه از ساعت ۹ الی ۱۱ در دفتر سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی واقع در مشهد، چهار راه خسروی، خیابان شهید رجایی برگزار می شود.

حضور علاقه مندان در این همایش بلامانع است.

کد مطلب 3913486
سارا فرجی

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