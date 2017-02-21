همایش مطالعات تمدن و تمدن شناسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی به مناسبت دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همایش مطالعات تمدن و تمدن شناسی را با سخنرانی دکتر علیرضا واسعی و محمد باغستانی اعضای هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می کند.
در این مراسم مقالات نقش مطالعات انتقادی در احیای علوم دینی، غلامرضا جلالی(عضو هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدن) و کارکردهای تمدنی طب اسلامی(علی درویشانی) بررسی می شود.
همچنین در انتهای مراسم میزگرد مطالعات تمدنی و تمدن شناسی، هست ها و ضرورت ها با حضور دکتر واسعی، جلالی، باغستانی و سیدی برگزار خواهد شد.
این نشست یکشنبه ۸ اسفندماه از ساعت ۹ الی ۱۱ در دفتر سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی واقع در مشهد، چهار راه خسروی، خیابان شهید رجایی برگزار می شود.
حضور علاقه مندان در این همایش بلامانع است.
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