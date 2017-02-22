آموزش ایمنی آزمایشگاهها به دانشجویان دکتری و ارشد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره بهداشت، سلامت، ایمنی آزمایشگاه و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۹۴ و ۹۵ دانشکده های مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر، فیزیک، مهندسی شیمی، شیمی، مواد و متالورژی و فناوری های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۹۴ و ۹۵ و همچنین همه دانشجویان این مقطع که در گذشته موفق به شرکت در دوره مذکور نشده یا نمره قبولی در آزمون دوره های پیش- دوره ایمنی آزمایشگاهها یا HSE - را کسب نکرده اند، می توانند به انتخاب خود در یکی از روزهای سه شنبه و یا چهارشنبه (۱۰ و ۱۷ اسفند و یا ۱۱ و ۱۸ اسفند) در دوره ایمنی آزمایشگاهها و محیط زیست شرکت کنند.

داشتن گواهی نامه این دوره از الزامات ورود دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به آزمایشگاههای دانشگاه است.

این دوره آموزشی در روزهای ۱۰ و ۱۷ اسفندماه ۹۵ و نیز ۱۱ و ۱۸ اسفندماه جاری برگزار خواهد شد.

آزمون پایانی این دوره به صورت الکترونیکی و در روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ در سایت واحد مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران انجام خواهد شد.