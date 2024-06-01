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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۸:۱۳

زنگ و نامه درویش برای نفرات خاص؛

۳۰ میهمان ویژه پرسپولیس برای جشن قهرمانی در ورزشگاه آزادی

۳۰ میهمان ویژه پرسپولیس برای جشن قهرمانی در ورزشگاه آزادی

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از ۳۰ چهره مطرح پیشکسوت و هنرمند طرفدار این تیم دعوت رسمی برای تماشای بازی با مس رفسنجان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، طی تماس تلفنی با ۳۰ نفر از پیشکسوتان تیم و هنرمندان عرصه موسیقی، سینما و تلویزیون دعوت کرد تا برای تماشای بازی امروز مقابل مس رفسنجان و جشن قهرمانی احتمالی شرکت کنند.

علی پروین، محمد پنجعلی، محمد انصاری، پژمان باژغی، بهرنگ علوی و.... تعدادی از این میهمانان هستند.

پرسپولیس که هم اکنون با ۶۵ امتیاز رتبه نخست را در اختیار دارد در صورت کسب پیروزی در آخرین هفته رقابت‌های لیگ برتر مقابل مس رفسنجان برای نهمین بار جام قهرمانی را بالای سر می‌برد تا به یکه تازی خود در این رقابت‌ها ادامه دهد.

کد مطلب 6124295
مهدی مرتضویان

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