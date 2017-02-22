کتاب «پاهای آلوده» منتشر شد

فاطمه قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خلاصه داستان این کتاب، اظهار داشت: آسکیا شخصیت اول داستان، آفریقا را برای جستجوی پدرش ترک میکند و ساکن پاریس میشود. پدرش که سیدی بن سیلا محمد نام دارد؛ مردی عمامهای است و سی سال است که ناپدید شده و به خانه برنگشته است. آسکیا درحالیکه تاکسیاش را در خیابانهای ویللومییر پاریس، در جستجوی پدر میراند، به دختری به نام اُلیا برمیخورد که بلغاریالاصل، عکاس و همچون او تبعیدی است. اُلیا از شباهت چهرهی او با پدرش به یاد میآورد که سالها پیش از پدر وی عکس گرفته است.
وی افزود: آسکیا، دوران کودکی و خاطراتش را به یاد آورده و به راه خود ادامه میدهد. او از افراد زیادی دربارهی پدرش سؤال میکند. آنها با دیدن آسکیا او را با پدرش اشتباه میگیرند. به نظر آنها خانوادهی آسکیا نفرین شدهاند و پدرش برای اینکه از این نفرین رهایی یابد، میبایست انسانها را قربانی کند. او و خانوادهاش که به خاطر این نفرین آواره هستند، از نیورو به ساحل میروند، تا از خشکسالی، قحطی، مرگ و حیوانات در امان باشند و به خاطر سوءظن روستاییان که مایل به توقف آنها نیستند، همیشه جادهها و راهها را میپیمایند. آسکیا هرگز از سفر کردن باز نمیایستد. گویی پدرش از او فرار میکند. او در این سفر انسانهای بزرگی را میبیند که همچون خودش در جستجوی امید هستند، انسانهایی که تبعید شدهاند و «پاهای آلوده» نامیده میشوند.
مترجم تبریزی کتاب "پاهای آلوده" با بیان اینکه کتاب «پاهای آلوده» اثر اِدِم آوومِی نویسندهی آفریقایی است، گفت: در سال ۱۹۷۵ در توگو به دنیا آمده است و از سال ۲۰۰۵ در کبک زندگی میکند. او در سالهای ۲۰۰۰-۱۹۵۵ دو دیپلم ادبی دانشگاهی، از لومه، دریافت کرده است. اِدِم به کمک بورسیهای که از طرف یونسکو میگیرد، در فرانسه به کار نویسندگی میپردازد و بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ دو دیپلم (دیپلم زبان و ادبیات و همچنین دیپلم گسترش فرهنگی) از دانشگاه سرگی پونتواز دریافت میکند. سپس دکترای خود را با موضوع رسالهی «ادبیات تبعید» به پایان میرساند. او نویسندگی خود را با مجموعهای از داستانهای کوتاه آغاز میکند و این مجموعه به لطف بورسیهای که گرفته بود به چاپ میرسد.
قهرمانی ادامه داد: نویسنده، اولین اثر خود را در سال ۲۰۰۵ به نام پور ملو به چاپ میرساند و با چاپ این کتاب، بزرگترین جایزهی ادبیات آفریقا را دریافت میکند. همچنین وی در سال ۲۰۰۸ مقالهای دربارهی «تبعید» مینویسد و در فرانسه جایزهی رونودو را ازآن خویش میکند. در سال ۲۰۰۹ با تألیف کتاب «پاهای آلوده» جایزهی گنکور را به خود اختصاص میدهد.
وی ابراز داشت: این کتاب رمان تخیلی است که به موضوعات مهمی از اسطورهشناسی یونانی اشاره میکند. موضوعاتی همچون: آوارگی، تبعید، خشونت، مهاجرت، تنهایی و نژادپرستی و با روایت داستان زندگی پسری به نام آسکیا که در جستجوی پدرش است، شکل میگیرد. آوومی در این کتاب از اسطورهشناسی سخن میگوید و از این طریق شخصیتهای داستان را جاودانه میسازد. او بر این باور است که حقیقت به تمام سؤالهای ما پاسخ نمیدهد و اسطورهشناسی این امکان را میدهد تا به کمک آن پاسخ پرسشهایمان را بیابیم. «فاصله» کلمهی کلیدی این رمان است. او، خود نیز نویسندهایست که معنی کلماتی چون آوارگی، تبعید و دوری از پدر را به خوبی میداند. آسکیا با وجود جستجوی پدرش به دنبال هویت خود نیز میگردد؛ چراکه او از همه جا طرد شده و ریشه و فرهنگی ندارد. بازگشت بیوقفهی آسکیا به دوران کودکی و زمان حال تابلویی بینهایت تاریک را ترسیم میکند که در آن هیچ نشانهای از امید نیست. این رمان، شرایط زندگی سیاهپوستان مهاجر به پاریس و همچنین خشونت بیسابقه در حومهی شهرها را نیز به نمایش میگذارد.
این مترجم تبریزی با بیان اینکه زبان روایی این کتاب ساده و درعینحال شاعرانه و خشن هست، اظهار داشت: گاهی سؤالهای نیشدار و تکرارها خواننده را آزار میدهد.
قهرمانی ادامه داد: در ترجمهی این اثر سعی شده است زبان، سطح زبانی، لحن و سبک نویسنده در تمام طول داستان حفظ شود و تا حد امکان ترجمهای کاملاً وفادار به متن اصلی ارائه شود که در عین وفاداری، خواننده احساس نکند که با ترجمهای کلمه به کلمه و منفصل مواجه است. بنابر نظریههای ترجمه میتوان گفت که ترجمهی کتاب بر مبنای نظریهی مقصدگرایی صورت گرفته که به متن اصلی نیز وفادار بوده است.
وی با اعلام این خبر افزود: کتاب "پاهای آلوده" به مترجمی فاطمه قهرمانی متولد ۱۳۵۸، توسط انتشارات آذر تورک با همکاری انتشارات نباتی با موضوع داستان های آفریقایی (فرانسه) قرن بیستم در ۱۴۴ صفحه و با یک هزار تیراژ منتشر شده و طرح جلد و صفحه آرایی مهدی میمندی است.
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