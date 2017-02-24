به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید حمزه میرتقی عصر جمعه در مراسم یادواره شهدای مدافع حرم جنوب استان البرز که در مسجد امام حسن شهرستان فردیس برگزار شد، نگاه به درون و تمرکز بر توان داخلی همراه باایمان و تقوای انقلابی را عامل موفقیت دانست.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های نانو و هسته‌ای به پیشرفت‌های قابل‌توجه ای دست‌یافته است، گفت: تکیه‌بر توان داخلی باعث پیشرفت کشور در منطقه و جهان شده است.

سردار میرتقی به‌ پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های بین‌الملل اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها باعث شد ایران در بسیاری حوزه‌ها به پیشرفت دست پیدا کند این در حالی است که در حوزه اقتصاد به پیشرفت‌های چندانی دست نیافته‌ایم.

این فرمانده دفاع مقدس دستیابی به پیشرفت‌های اقتصادی را لازمه توسعه کشور دانست و گفت: برای دستیابی به پیشرفت‌های اقتصادی نباید دست به دامن کشورهای اروپایی شد تکیه‌بر توان متخصصان داخلی سرمنشأ تحولات در همه زمینه‌ها می‌شود.

وی در بخش دیگری به سرقت ماشین حامل پول در تهران اشاره کرد که روز گذشته به وقوع پیوست و گفت: وقوع این‌گونه حوادث نشان از بی‌تدبیری و بی‌برنامگی مسئولان است.

سردار میرتقی با تأکید بر اینکه مسئولان اجرایی کشور باید رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را سرلوحه کار خود قرار دهند، خطاب به جوانان حاضر در این مراسم گفت: شما صاحبان این انقلاب هستید باید برای اجرای فرامین رهبری آماده‌باشید.

فرمانده سابق سپاه ناحیه کرج با اشاره به بیانات رهبری در خصوص ورود جوانان به عرصه‌های مختلف برای دستیابی کشور به توسعه، گفت: قلب جوانان همانند آینه صاف است با داشتن روحیه انقلابی می‌توانند تأثیرگذار باشند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس مدیریت صحیح در کشور را منوط به داشتن روحیه انقلابی دانست و گفت: حضور جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی انکارناپذیر است به همین منظور باید به جوانان امروزی آگاهی داده شود تا برای تحقق آرمان‌های انقلاب تلاش کنند.