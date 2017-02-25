بیش از ۱۱۵۲ کیلومتر از شبکه برق اهواز پاکسازی و اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق اهواز، یدالله حضرتی از آغاز عملیات طرح ضربتی پاکسازی تجهیزات برق از ریزگردها در اثر بحران هشت بهمن ماه خبر داد و گفت: تاکنون بیش از یک هزار و ۱۵۲ کیلومتر از شبکه برق اهواز پاکسازی و اصلاح تجهیزات شد.

حضرتی در خصوص طرح ضربتی پاکسازی تجهیزات برق از ریزگردها گفت: با توجه به گستره وسیع ریزش آلاینده ها در سطح تجهیزات شبکه کلانشهر اهواز این عملیات پس از اولین قطع برق در تاریخ شنبه ۹ بهمن ماه به صورت منطقه ای شروع شد ولی افزایش حساسیت و آسیب پذیری شبکه برق ناشی از چسبندگی گل و لای موجود بر روی تجهیزات زمینه اتصال کوتاه بر روی فیدرها مرتبا شبکه را دچار اشکال کرده و بعضا شاهد سیم بریدگی و فیوز سوزی و غیره بودیم.

وی افزود: پس از تشکیل ستاد بحران، عملیات به شکل منسجم با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از همکاران سایر شرکت ها و ۳۲۲ نفر از همکاران این شرکت در قالب ۱۲۸ اکیپ عملیاتی طبق برنامه زمانبندی شده اقدام به اصلاح شبکه برق می کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز بیان کرد: براساس آخرین اقدام های انجام شده در طرح ضربتی پاکسازی تجهیزات شبکه برق از ریزگردها تاکنون بیش از یک هزار و ۱۵۲ کیلومتر شامل ۱۴۷ فیدر ۱۱و ۳۳ هزار کیلوولت از شبکه برق اهواز اصلاح و رفع عیب شده است.

حضرتی عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با حضور کلیه همکاران و تلاشگران صنعت برق اعزامی از توزیع کشور در مدت تعیین شده آلاینده ها را از روی شبکه پاکسازی و تجهیزات تخریب شده را تعویض کنیم.