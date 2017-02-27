کودکان کار از چهارراه های دزفول جمع می شوند/ لزوم همکاری متولیان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عیسی زاده شامگاه دوشنبه در دهمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دزفول اظهار کرد: در نوروز ۹۵ بالغ بر دو میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر و گردشگر وارد شهرستان دزفول شده بودند که با توجه به آمار ۴.۵ میلیون نفری مسافران نوروزی درتمام خوزستان، دزفول از حجم بالای ورود مسافر برخوردار بوده که جای خوشحالی دارد.

وی افزود: سال گذشته ناهماهنگی هایی در بحث اسکان مسافران نوروزی در شهرستان به وجود آمد اما تمام تلاش ها باید در راستای رفع و عدم تکرارآن مشکلات باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول با بیان اینکه باراصلی اسکان مسافران نوروزی برعهده شهرداری و اداره آموزش و پرورش است، گفت: شهرداری و آموزش پرورش باید با برقراری یک تعامل خوب بتوانند میزبانی قابل قبولی از خود درایام نوروز ۹۶ به جای بگذارند.

فعال شدن مدارس شهرهای اقماری در نوروز

عیسی زاده خواستار فعال شدن مدارس بخش مرکزی شهرستان در بحث اسکان مسافران نوروزی شد و افزود: هرچند به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر نزدیک شده ایم اما ما نیزدر فرمانداری درصدد رفع نیازها برای میزبانی هرچه بهتر دزفول در ایام نوروز خواهیم بود.

وی در ادامه صحبت های خود به موضوع حضور کودکان کار در چهارراه ها و میدان های دزفول و رفتارهای نامناسب و ناهنجار این کودکان گریزی زد و توضیح داد: درتمام سال های اخیر تعیین متولی اصلی این کودکان حلقه مفقودشهرستان بود که ما پس از پیگیری و بررسی های به عمل آمده توانستیم مسئولیت های نهادهای درگیردراین موضوع را به آنها تفهیم کنیم.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول تصریح کرد: این کودکان در صورت بد سرپرست و یا بی سرپرست بودن متولی آنها بهزیستی خواهد بود و درصورت تبهکاربودن دادستانی باید وارد شود و اگر متکدی هستند شهرداری باید ساماندهی آنان را برعهده بگیرد.

وی ادامه داد: اردوگاه اسکان این گونه افراد در اهواز است که انتقال این افراد به اهواز نیز خود پروسه زمانبری است اما ما در فرمانداری قول پیگیری و ساماندهی این کودکان کاررا خواهیم داد چرا که حضور آنها و رفتارهای ناهنجاری که همواره مرتکب می شوند نه تنها موجب زشت شدن منظر شهری بلکه موجب اعتراضات گسترده شهروندان شده است.

هشدار در خصوص چهارشنبه سوری

عیسی زاده همچنین با اشاره به نزدیکی به چهارشنبه آخرسال عنوان کرد: نباید مانع شادی و نشاط مردم شد، سال گذشته نیز در شهرستان دزفول با یک مدیریت درست و آزاد گذاشتن اصولی شهروندان، شاهد یک چهارشنبه سوری با حوادث بسیارکم بودیم.

وی ابرازامیدواری کرد: امسال نیزجشن چهارشنبه سوری دردزفول با امنیت کامل و به دور از حادثه برگزار شود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول خواستار برگزاری کلاس های آموزشی توسط آموزش و پرورش با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه های متولی برای آشنایی دانش آموزان با خطرات مواد منفجره شد و تاثیراین آموزش ها را بیشتراز برخوردهای پلیسی دانست.

عیسی زاده همچنین به آموزش و پرورش شهرستان هشدار داد تا با تدابیرمناسب جلوی ورود مواد محترقه به مدارس گرفته شود.