داستان استفاده از پرچم‌ عربستان در مذاکرات حج چه بود؟

مجله مهر: دیدارهای هیئت های حج ایران و عربستان در دور اول مذاکرات حج در جده، تحرکات معدود و محدودی از سوی برخی مبتنی بر ناآگاهی و یا با اهداف سیاسی گروهی مطرح شد مبنی بر این که چرا در یکی از دیدارها میان هیئت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از پرچم جمهوری اسلامی ایران استفاده شده و در دیداری دیگر استفاده نشده است.

این در حالی است که مطابق اصول و قواعد تشریفات دیپلماتیک، در دیدارهای تشریفاتی میان مقامات دو کشور با سطوح متفاوت، غالبا و عرفا فقط پرچم کشور مقام بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد که در ارتباط با دیدار تشریفاتی میان سرپرست هیئت ایرانی و سرپرست سازمان حج و زیارت که حائز سطح معاون وزیر است با سرپرست هیئت عربستان و وزیر حج و عمره ی این کشور که حائز سطح وزارت است (همان گونه که در تصویر پایین مشاهده می شود) به درستی صرفا از پرچم مقام بالاتر یعنی عربستان استفاده شده است.

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از سوی دیگر در ارتباط با دیدارهای کاری می بایست پرچم طرفین صرف نظر از سطح روسای هیئت، مورد استفاده قرار گیرد که مطابق تصاویر بالا و وسط، پرچم جمهوری اسلامی ایران و عربستان استقرار یافته است.

در این ارتباط علی محمد بیدار مغز، کارشناس و مدرس تشریفات دیپلماتیک و دیپلمات بازنشسته ی کشورمان ضمن تایید این موضوع گفت: «در دیدارهای تشریفاتی که معمولا مقامات کشورها کنار هم می نشینند، و تابلوی نام هم وجود ندارد، چنانچه سطح مقامات دو کشور در ملاقات متفاوت باشد، به طور معمول و عرف صرفا از پرچم کشور مقام بالاتر استفاده می شود ولی در ارتباط با دیدارهای کاری که مقامات و هیئت ها معمولا روبروی هم می نشینند، و تابلوی نام هم وجود دارد، صرف نظر از سطح مقامات دو کشور، پرچم می بایست در دیدار باشد. لذا قواعد فوق در ارتباط با مذاکرات مذکور به درستی رعایت شده است.»



یاد آور می شود مطابق تصاویر دیدارهای اخیر وزیر حج و عمره ی عربستان، هرگاه رییس هیئت کشور اسلامی در سطح برابر یعنی وزیر بوده (مانند افغانستان، یمن و ...) از پرچم کشور مقابل استفاده شده و در مورد کشورهایی که رییس هیئتشان در سطح معاون وزیر بوده است (مانند جمهوری اسلامی ایران، مصر، کویت، ازبکستان، پاکستان و ...) از پرچم استفاده نشده است.