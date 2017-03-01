فرمان مهاجرتی جدید ترامپ در روزهای آتی اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در اظهاراتی اعلام کرد که «دونالد ترامپ» در حال نهائی کردن نسخه اصلاح شده فرمان مهاجرتی خود بوده و در روزهای آتی آن را منتشر خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور آمریکا در این باره گفت: بررسی های نهائی درباره دستور اجرائی ترامپ در حال انجام است و تا چند روز آینده نیز اعلام خواهد شد.

این در حالیست که یک منبع آگاه در کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که نسخه جدید سیاست مهاجرتی ترامپ امروز چهارشنبه اعلام می شود.

لازم به ذکر ست، پس از اینکه ترامپ در ۲۷ ژانویه سال جاری میلادی با صدور دستوری از ممنوعیت سفر اتباع ۷ کشور مسلمان به کشورش خبر داد، دادگاهی در شهر «سیاتل» طی حکمی آن را به صورت موقت لغو کرد.

«جیمز رابرت» یکی از قضات فدرال شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا طی حکمی، دستور لغو موقت سیاست مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور، مبنی بر ممانعت از ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا برای یک بازه زمانی ۹۰ روزه را صادر کرده بود.

دولت ترامپ در پی این اقدام و برای لغو حکم این قاضی، از دادگاه دیگری تقاضای بررسی فوری پرونده مذکور را مطرح نمود؛ لیکن این دادگاه حکم خود را مبنی بر لغو فوریت بررسی اعلام و موضوع را به صورت عادی در دستور کار خود قرار داد.

سه هفته پیش نیز دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی فدرال را علیه ترامپ مورد تأئید قرار داد تا رئیس جمهور جدید آمریکا پرونده قضائی مربوط به دستور خود را تنها از طریق دادگاه عالی این کشور بتواند مورد پیگیری قرار دهد.

گفتنی است، فقدان نام عربستان در فهرست اتباع ۷ کشوری که بر اساس دستور اجرائی «دونالد ترامپ» نمی توانند به آمریکا بروند، تردیدهای زیادی را درباره این حکم به وجود آورده است.