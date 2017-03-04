«تیلرسون» آماده سفر به ژاپن، چین و کره جنوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «کیودو» ژاپن از سفر «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا در ماه جاری میلادی به کشورهای ژاپن، کره جنوبی و چین خبر داد که هدف اصلی آن بحث و تبادل نظر پیرامون اقدامات کره شمالی عنوان می شود.

این نخستین سفر رئیس دستگاه دیپلماسی دولت جدید واشنگتن به منطقه پاسیفیک از بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، محسوب می شود.

البته تاکنون سفر تیلرسون از سوی وزارت امور خارجه هیچ یک از ۴ کشور نام برده، به طور رسمی اعلام نشده است.

با این حال، کیودو به نقل از منابع دیپلماتیک، تاریخ سفر تیلرسون به ژاپن و دیدار وی با «فومیو کیشیدا» وزیر امور خارجه کشور میزبان را ۱۷ و ۱۸ مارس (۲۸ و ۲۹ اسفند) اعلام کرد.

حتی کیودو تا طرح این احتمال که برنامه ریزی برای سفر ترامپ به ژاپن موضوع دیدار طرفین خواهد بود پیش رفته است.

در چین نیز، تیلرسون علاوه بر دیدار با «وانگ ئی» همتای چینی احتمالا با «شی جین پینگ» رئیس جمهوری این کشور دیدار خواهد کرد. مقدمه چینی برای دیدار ترامپ و شی در ماه میلادی آوریل از جمله اهداف سفر وی به پکن عنوان می شود.