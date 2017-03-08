«تیلرسون» به نخستین سفر آسیایی خود می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هفته آینده نخستین سفر آسیایی خود را آغاز خواهد کرد تا در دیدار با همتایانی از کشورهای ژاپن، کره جنوبی و چین، به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعاتی از قبیل آزمایش های موشکی پیونگ یانگ و همچنین منافع اقتصادی و امنیتی متقابل بپردازد.

وی در تاریخ ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) وارد ژاپن می شود و در تاریخ ۱۷ مارس (۲۷ اسفند) به کره جنوبی می رود و در نهایت سفر خود را با حضور در چین برای بازه زمانی ۱۸ تا ۱۹ مارس (۲۸ تا ۲۹ اسفند) به پایان می برد.

گفتنی است که این سفر بعد از وقوع تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی در تاریخ ۶ مارس (۱۶ اسفند) و تحویل نخستین قطعات سامانه ضد موشک «تاد» به کره جنوبی و در نهایت تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اوضاع در شبه جزیره کره اتفاق می افتد. بنابراین در این سفر، رسیدگی به چالش هایی که پیونگ یانگ عامل بروز آنها معرفی می شود، از اولویت برخوردار است.

این در حالی است که مشاورین «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا می گویند دولت جدید واشنگتن در مراحل پایانی بررسی راهبرد آمریکا در مهار برنامه موشکی و هسته ای کره شمالی قرار دارد.

البته روزنامه «کیودو» ژاپن هفته گذشته از تصمیم تیلرسون برای سفر به آسیا خبر داده بود حال آنکه صحت این موضوع به تائید وزارت امور خارجه آمریکا و اعلام برنامه سفر از سوی این نهاد بستگی داشت.