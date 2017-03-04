«خانه ما» سریال شبکه سه شد/ حضور فوتبالیست آلبانیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «خانه ما» به کارگردانی سامان مقدم و تهیه کنندگی حمید رحیمی نادی که قرار است از اولین روز سال ٩٦ به صورت روتین روی آنتن شبکه سوم سیما رود همچنان در مرحله تصویربرداری قرار دارد و تاکنون ٥٠ درصد از آن مقابل دوربین رفته است.

خبر جدید از این پروژه حضور اشپیتیم آرفی در گروه بازیگران این مجموعه است. بازیکن سابق و آلبانیایی تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی چندی پیش به گروه بازیگران «خانه ما» پیوست و بازی اش به تازگی در این پروژه آغاز شده است. آرفی در این سریال در نقش یک دروازه بان به ایفای نقش پرداخته است که طی اتفاقی پایش به خانه شخصیت های اصلی باز می شود.

آرفی همچنین در سریال «افسر نمونه» که برای شبکه پنج ساخته می شود نیز بازی دارد.

همزمان با تصویربرداری، مراحل فنی این مجموعه نیز در حال انجام است تا سریال جدید سامان مقدم برای پخش به موقع از تلویزیون آماده نمایش باشد.

اسامی بازیگران «خانه ما» که تاکنون همگی آنان مقابل دوربین رفته اند به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، یاسمینا باهر، رویا تیموریان، پژمان جمشیدی، گوهر خیراندیش، حسن زارعی، علی شادمان، مجید شهریاری، آزاده صمدی، مهسا طهماسبی، جواد عسگری، شمسی فضل اللهی، رضا ناجی، مهوش وقاری.

این مجموعه باز هم چند بازیگر دیگر خواهد داشت که به زودی و در فواصل تصویربرداری به پروژه می پیوندند.

نام «خانه ما» در روزهای آتی تغییر خواهد و مجموعه با نامی جدید روی آنتن خواهد رفت.

این مجموعه ٦٠ قسمتی مضمونی کمدی دارد و داستان پنج خانواده را روایت می کند که به دلایلی مجبور می شوند سه ماه در یک خانه با یکدیگر زندگی کنند. این پنج خانواده پیش از این هیچ آشنایی با یکدیگر نداشته اند و در یک روز بنا به اتفاقی مجبور می شوند که با هم زندگی کنند... .