بومی سازی سامانه اندازه گیری تشعشعات رادیویی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری امروز در نشست خبری همزمان با چهل و ششمین سالگرد تاسیس مرکز مخابرات ایران عملکرد سه ساله این پژوهشگاه را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اطلاعات تشریح کرد.

وی با اشاره به ساخت تجهیزات مورد نیاز فناوری های اطلاعاتی در کشور خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در حوزه تجهیز آزمایشگاه های تایید نمونه و ارتقاء فناوری های مورد نیاز هزینه شده است.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران با اشاره به تکمیل و ارتقاء سه آزمایشگاه مرکز تحقیقات مخابرات خاطرنشان کرد: دو آزمایشگاه مربوط به تجهیزات امنیت و تحت وب و نیز آزمایشگاه اندازه گیری پرتوهای رادیویی و تشعشعات در حال ساخت و بهره برداری است.

خوانساری از تاسیس آزمایشگاه های مربوط به تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها خبر داد و گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی موضوع بومی سازی تجهیزات آزمایشگاهی در دستور کار قرار گرفته است که یکی از این پروژه ها بومی سازی و ساخت سامانه اندازه گیری شدت میدان پرتوهای رادیویی و الکترومغناطیسی است.

وی گفت: از آنجایی که موضوع تشعشعات آنتن ها و BTSها و به طور کل تجهیزات بی سیم از جمله نگرانی های مردم است در این راستا طبق تعریف رگولاتوری بخشی از تجهیزات اندازه گیری شدت میدان الکترومغناطیسی را در داخل کشور بومی سازی کرده ایم.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: این پروژه با کارفرمایی سازمان تنظیم مقررات و با هدف رفع نیاز این تجهیزات که تا پیش از این از خارج خریداری می شده، در حال انجام است.

به گفته خوانساری، هم اکنون نمونه مهندسی دستگاه های اندازه گیری شدت میدان الکترومغناطیسی به همراهی سامانه جمع آوری دیتا در مرکز تحقیقات مخابرات ایران ساخته شده و تایید آن نیز از سوی سازمان انرژی اتمی و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات صورت گرفته است.

به گفته وی، این تجهیزات قابلیت نصب برای اندازه گیری تشعشعات در میدان های الکتریکی و مغناطیسی را دارند و سال آینده از طریق مشارکت با بخش خصوصی و انتقال دانش فنی به صورت تجاری، به تولید انبوه می رسند.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران همچنین از دریافت اعتبارنامه آزمایشگاهی برای تایید نمونه سامانه های ذخیره سازی دیتا مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و گفت: به این ترتیب امکان استانداردسازی سیستم های ذخیره سازی دیتا در آزمایشگاه های مرکز تحقیقات مخابرات فراهم شده است.

پارک تخصصی ICT سال آینده آغاز به کار می کند

خوانساری از راه اندازی پارک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بخشی از کریدور فاوا به عنوان یکی دیگر از طرح های اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: این پارک با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا در زمینی به مساحت ۲۳ هکتار راه اندازی شده است و طبق پیش بینی ها از اوایل سال آینده شرکت ها در آن مستقر و فعالیت های خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران هدف از راه اندازی این پارک تخصصی را ارائه تجهیزات زیرساختی به شرکت های تولیدکننده فناوری اطلاعات و ارتباطات و شرکت های خدمات دهنده این حوزه از جمله دیتا سنتر و پهنای باند عنوان کرد و گفت: هدف این است که شرکت های مستقر در این پارک به سمت بازار هدایت شوند و یک تعاملات بین المللی برای آنها تسهیل شود از سوی دیگر تجاری سازی محصولات این شرکت ها هدف دیگری است که ما آن را دنبال می کنیم.

وی با اشاره به تعاملات پسابرجام در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: طی سال گذشته تعاملات بسیاری با ایرانیان خارج از کشور و موسسات پژوهشی اروپایی و آسیایی داشتیم به نحوی که طی یکسال ۵۰ کارگاه آموزشی و سمینار تخصصی برگزار کردیم که در ۱۴ مورد آن ایرانیان خارج از کشور حضور فعال داشتند. همچنین هم اکنون ۶ دانشجوی پسادکترا با کمک معاونت علمی، در پژوهشگاه ICT در حال گذراندن پژوهش هستند.

نقشه راه نسل پنجم موبایل تدوین شد

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران با اشاره به تکالیف برنامه ششم توسعه در حوزه اسناد راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: در این سند فناوری های کلیدی از جمله فناوری رادیویی، رایانش ابری، BIG DATA، نسل پنجم موبایل و اینترنت اشیاء به عنوان فناوری هایی که منجر به رشد اقتصادی شده اند، دیده شده است. در این زمینه نقشه راه هر یک از این تکنولوژی ها در مرکز مخابرات ایران با همکاری متخصصان مربوطه تدوین شده و اوایل سال آینده به اتمام می رسد و اعلام رسمی می شود.

خوانساری ادامه داد: برای مثال با تدوین نقشه راه نسل پنجم موبایل باید بدانیم که در چه بخش هایی باید سرمایه گذاری کنیم و چه قسمتی از این تکنولوژی نیازمند بومی سازی است. از سوی دیگر تعامل با سایر کشورها و نیاز کشور به این فناوری از دیگر مواردی است که در هر یک از این نقشه های راه دیده شده است.

وی توسعه دانش مورد نیاز و مطالعه برای تخصیص فضای فرکانسی به پروژه نسل پنجم موبایل را از دیگر مواردی عنوان کرد که هم اکنون در فاز مطالعاتی در این پژوهشگاه قرار دارد و گفت: جهت گیری این فناوری در اتحادیه جهانی مخابرات نیز هنوز مشخص نیست و ما همگام با حرکت جهانی در حال مطالعه بر روی این فناوری هستیم.

اطلاعات تمامی دستگاه های دولتی روی موتور جستجوی بومی قرار می گیرد

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پروژه ملی جویشگر بومی در مرکز تحقیقات مخابرات خاطرنشان کرد: زیرساخت های فنی و عملیاتی این پروژه شکل گرفته است ارزیابی ها از رشد جایگاه کاربری این پروژه در زبان فارسی حکایت دارد.

خوانساری با تاکید بر اینکه توسعه بازار کاربری حوزه موتور جستجوی بومی به عنوان یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: ما به دنبال تکمیل سرویس های ارزش افزوده از جمله نقشه، سرویس های خبری و سایر موارد در موتور جستجوی بومی هستیم.

وی گفت: مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، دستگاه های دولتی باید تمامی اطلاعات دسترسی خود را بر روی جویشگر بومی قرار دهند تا امکان دریافت خدمات از طریق این جویشگر برای مردم ممکن باشد.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران همچنین با اشاره به ورود مرکز تحقیقات مخابرات به حوزه فناوری های همگرا گفت: مطابق با ابلاغ وزیر ارتباطات در پژوهشکده مطالعات راهبردی این مرکز، یک گروه پژوهشی جدید در حوزه فرهنگ فضای مجازی راه اندازی کرده ایم.

به گفته خوانساری، عمده فعالیت این گروه پژوهشی مربوط به مطالعات در بخش شبکه های اجتماعی و نیز پشتیبانی از شبکه های اجتماعی بومی در داخل کشور است.