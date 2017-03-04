۲۲۰ هزار کودک زیر ۵ سال هرمزگانی واکسینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، غلامعلی جاودان بیان داشت: مرحله دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در استان هرمزگان، از تاریخ ۳۰ بهمن ماه لغایت ۴ اسفند ماه سال جاری با موفقیت به پایان رسید. مرحله نخست این طرح، از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۹ دی ماه اجرا شده بود.

به گفته وی، در مرحله دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال، تعداد یک هزار و ۷۱۷ تیم عملیاتی و بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفر پرسنل بهداشتی و داوطلب به منظور حفظ دستاوردهای برنامه ریشه‌کنی فلج اطفال مشارکت داشتند و تعداد ۲۲۰ هزار و ۷۴۴ کودک زیر ۵ سال علیه ویروس وحشی فلج اطفال واکسینه شدند.

رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان اظهارداشت: آموزش به عموم مردم در زمینه فواید واکسیناسیون فلج اطفال، دستیابی به پوشش ۱۰۰ درصدی ایمن‌سازی کودکان زیر ۵ سال ایرانی و مهاجر خارجی، متوقف کردن گردش ویروس فلج اطفال در مناطق مختلف و گزارش فوری فلج ناگهانی، از اهداف این طرح کشوری است.

وی افزود: فلج اطفال یک بیماری مسری است که با توجه به هم‌جواری کشور جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی از جمله افغانستان و پاکستان احتمال خطر ورود و چرخش مجدد ویروس وحشی فلج اطفال به کشورمان وجود دارد.

دکتر جاودان تصریح کرد: به همین منظور، عملیات سالانه ایمن‌سازی تکمیلی به‌صورت خانه به خانه برای به حداقل رساندن بیماری فلج اطفال صورت گرفته و در آستانه ریشه‌کنی این بیماری مسری در کشور هستیم.

معاون بهداشتی دانشگاه و رییس مرکز بهداشت استان با اشاره به اینکه در مرحله دوم این طرح در استان هرمزگان، از تعداد کل کودکان زیر ۵ سال هدف سال جاری که شامل ۱۹۹ هزار و ۸۱۷ نفر بود، تعداد ۲۲۰ هزار و ۷۴۴ نفر با پوشش ۱۱۰ درصدی واکسینه شده اند، گفت: از تعداد کل خانوار هدف ۴۳۷ هزار و ۵۴۷ خانوار، تعداد ۴۶۰ هزار و ۵۴۶ خانوار با پوشش ۱۰۵ درصدی به صورت خانه به خانه مورد بازدید قرار گرفته است.

لازم به ذکر است از این تعداد ۴ هزار و ۶۹۷ نفر کودک زیر ۵ سال غیر ایرانی، هدف بوده است که تعداد ۵ هزار و ۷۷۶ کودک واکسینه شده اند و تعداد کل خانوارهای هدف غیر ایرانی، ۴ هزار و ۷۶۲ خانوار بوده است که ۵ هزار و ۳۹۱ خانوار غیر ایرانی به صورت خانه به خانه بازدید شده اند که از علت افزایش آن می توان به شرایط آب و هوایی مناسب در این فصل از سال، مهاجر پذیر بودن استان و حضور اتباع غیر ایرانی در اکثر مناطق استان اشاره کرد.