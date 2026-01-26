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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

پوشش کامل طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در شرق هرمزگان

پوشش کامل طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در شرق هرمزگان

میناب- رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان، از اجرای موفق طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در مناطق روستایی و حاشیه شهرهای شرق استان خبر داد و گفت:تمامی کودکان گروه هدف طرح واکسینه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفری با اعلام پایان مرحله نخست طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در دی‌ ماه ۱۴۰۴ اظهار داشت : در این طرح همه تیم‌های بهداشتی به‌صورت خانه‌به‌خانه با بازدید از ۴۳ هزار و ۴۲۲ خانوار در مناطق پرخطر روستایی و حاشیه شهرها پرداختند.

وی افزود: در جریان اجرای این برنامه، تعداد ۱۷ هزار و ۱۰۱ کودک زیر پنج سال ایرانی و غیرایرانی در برابر بیماری فلج اطفال واکسینه شدند و بدین ترتیب، اهداف تعیین‌شده در این طرح به‌طور کامل تحقق یافت.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان ضمن قدردانی از همکاری خانواده‌ها و تلاش نیروهای بهداشتی گفت: خوشبختانه تمامی کودکان گروه هدف در محدوده اجرای طرح، واکسینه شدند و پوشش صددرصدی حاصل شد.

صفری از آغاز مرحله دوم این طرح از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ خبر داد و عنوان کرد: این مرحله نیز با هدف استمرار پوشش ایمن‌سازی در بین کودکان زیر پنج سال اجرا خواهد شد تا اطمینان از ریشه‌کنی کامل بیماری در منطقه حاصل شود.

کد مطلب 6731848

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