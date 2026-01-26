پوشش کامل طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در شرق هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفری با اعلام پایان مرحله نخست طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در دی ماه ۱۴۰۴ اظهار داشت : در این طرح همه تیمهای بهداشتی بهصورت خانهبهخانه با بازدید از ۴۳ هزار و ۴۲۲ خانوار در مناطق پرخطر روستایی و حاشیه شهرها پرداختند.
وی افزود: در جریان اجرای این برنامه، تعداد ۱۷ هزار و ۱۰۱ کودک زیر پنج سال ایرانی و غیرایرانی در برابر بیماری فلج اطفال واکسینه شدند و بدین ترتیب، اهداف تعیینشده در این طرح بهطور کامل تحقق یافت.
رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان ضمن قدردانی از همکاری خانوادهها و تلاش نیروهای بهداشتی گفت: خوشبختانه تمامی کودکان گروه هدف در محدوده اجرای طرح، واکسینه شدند و پوشش صددرصدی حاصل شد.
صفری از آغاز مرحله دوم این طرح از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ خبر داد و عنوان کرد: این مرحله نیز با هدف استمرار پوشش ایمنسازی در بین کودکان زیر پنج سال اجرا خواهد شد تا اطمینان از ریشهکنی کامل بیماری در منطقه حاصل شود.
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