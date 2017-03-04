نرخ بیکاری در شهرها بیش از روستاهاست

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، طلایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسینی رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ، طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، قادری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از متخصصین حوزه شهری به اظهار نظر و بحث و بررسی ابعاد کارآفرینی شهری و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی پرداختند.

جعفر قادری استاد دانشگاه در همایش تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در توسعه و کارآفرینی شهری گفت: ایران در حوزه اختراعات، نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی و هوا فضا پیشرفت های برجسته ای در سطح بین الملل داشته است، اما هنوز در حوزه شهری مشکلات جدی وجود دارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس نهم گفت: بیکاری در شهرها ۱۲ تا ۱۴ درصد برآورد شده که از بیکاری در روستاها بیشتر است؛ این درحالی است که کشاورزی تنها بستر اشتغال‌آفرینی روستایی است و شهرها توانمندی و جای مانور بیکیکیشتری در حوزهای تولید، صنعت و خدمات داشته و ضریب اشتغال‌آفرینی بالاتری دارند.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ادامه داد: مهمترین مشکل شهرهای ایران هم‌اکنون وسایل نقلیه هستند که تنها کار اصولی و سیستمی انجام شده احداث مترو است که احداث هر کیلومتر آن ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار هزینه دارد.

این کارشناس حوزه شهری خاطر نشان کرد: هرچند اپلیکیشن‌های «اسنپ» و «تپسی» اقدامات مؤثری در حوزه بکارگیری فناوری‌های نوین است که با چالش‌هایی برای بسترگزینی روبرو شده است، اما اقدام مثبتی در جهت بکارگیری فناوری در اشتغال و کاهش ترافیک محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بکارگیری از فناوری می‌تواند با راه‌اندازی استارتاپ‌ها آغاز شود و زمینه‌های اشتغال خلاقانه را فراهم می‌کند.

قادری با مقایسه میزان تحرک بدنی در ایران و اروپا گفت: مقایسه میزان تحرک شهروندان نشان می‌دهد، حجم تحرک به شدت کاهش یافته و به همین میزان بیماری‌های مفصلی و ناشی از اضافه وزن افزایش یافته است.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران همچنین ادامه داد: نصب لوازم ورزشی در محلات با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ضمن افزایش تحرک و نشاط اجتماعی ضرورت واردات دارو و تجهیزات بهداشت و درمان را کاهش می‌دهد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: شدت مصرف انرژی در ایران ۵ برابر اروپاست در حالی که با خلاقیت و نوآوری‌های جزئی می‌توان بار مصرف انرژی در شهرها کاهش داد. به طور مثال تنها با تغییر طراحی دریچه‌های کولر به نحوی که در زمستان کاملاً بسته شود تنها نیازمند کمی نوآوری است.

قادری گفت: الگوی مصرف آب و استفاده از ظرفیت‌های فعلی در شهرها باید با خلاقیت پژوهشی توأم شود، استفاده از آب روشویی در پمپ کولرها حجم هدر رفت آب را در تابستان کاهش می‌دهد.