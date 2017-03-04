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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

کسانی که اعلام کاندیداتوری کردند حق تبلیغات در فضای عمومی ندارند

کسانی که اعلام کاندیداتوری کردند حق تبلیغات در فضای عمومی ندارند

وزیر کشور با بیان اینکه کسانی که اعلام کاندیداتوری کرده اند حق تبلیغات در فضای عمومی را ندارند، گفت: با متخلفین برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز در حاشیه مراسم افتتاح ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: افرادی که از هم اکنون اعلام کاندیداتوری کردند نباید هرگونه فعالیتی در فضای عمومی داشته باشند، چرا که فعالیت‌ آنها تبلیغاتی است و طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا کسانی که اعلام کاندیداتوری کرده اند، این اقدام در صدا و سیما قانونی است یا خیر؟ اظهار داشت: اگر در چارچوب وظایف اداری و در حوزه مسئولیتشان باشد، بلامانع است، اما در غیر این صورت باشد مدیران صداوسیما باید مانع آن شوند.

وزیر کشور با تأکید بر نقش حساس صدا و سیما در برهه انتخابات گفت: قانون در زمینه انتخابات ریاست جمهوری تکلیف را روشن کرده است. در این زمینه کمیته تبلیغات تشکیل شده و صداوسیما برنامه‌های انتخابات خود را باید به تأیید این کمیته برساند که وزیر کشور مسئول این کمیته است.

رحمانی فضلی ادامه داد: در خصوص اقدامات جاری صداوسیما جلسه‌ای با مدیران صدا و سیما تشکیل دادیم و آنها تأکید کردند که انتخابات یک موضوع ملی است. همچنین صدا و سیما نباید به گونه‌ای رفتار کند که شائبه طرفداری از نهادهای خاص ایجاد شود. لذا از صداوسیما خواسته‌ایم این موضوع را رعایت کند.

وزیر کشور افزود: ما، وزارت کشور و شورای نگهبان، بازرسی و نظارت هم داریم؛ اگر به مواردی برسیم که در صدا و سیما و نهاد دیگر خلاف بی‌طرفی عمل می‌شود، حتماً تذکر دهند.

وی با بیان اینکه برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس ۲۶۹ نفر تاکنون که روز آخر ثبت‌نام است، ثبت نام کرده‌اند، گفت: کسانی که قصد کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر و روستا بخصوص در مناطق روستایی دارند حتماً در جهت تهیه گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند.

کد مطلب 3923220

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