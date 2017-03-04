جنگنده ساقط شده «میگ ۲۳» و متعلق به دولت سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، نخست وزیر ترکیه دقایقی پیش در اظهاراتی به اخبار منتشره درباره سقوط یک فروند جنگنده در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه واکنش نشان داد.

به گزارش حریت، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه در اظهارنظری در این باره مدعی شده است که این جنگنده از نوع هواپیمای «میگ ۲۳» (MİG ۲۳) و متعلق به دولت سوریه بوده است.

نخست وزیر ترکیه در ادامه گفت که عملیات امداد و نجات در حال انجام است.

در همین رابطه، «اردال آتا» (Erdal Ata) استاندار استان «هاتای» نیر اعلام کرد که این هواپیما متعلق به کشور ما نبوده و به احتمال زیاد به کشور سوریه تعلق دارد.

حریت در ادامه به نقل از آناتولی اعلام کرد که استاندار استان «هاتای» گفته است که ارتش ترکیه هیچگونه پروازی در آن ساعت بر فراز منطقه ای که این جنگنده در آن ساقط شده؛ نداشته است.

وی ادامه داد: از لاشه هواپیما نیز خبری نداریم. احتمالاً داخل خاک سوریه سقوط کرده است.

همچنین، گروهک تروریستی احرار الشام مدعی شد یک فروند جنگنده ارتش سوریه را سرنگون کرده است.

شبکه الجزیره به نقل از این گروهک تروریستی گزارش داد، جنگنده ارتش سوریه در ریف استان ادلب، محل تجمع گروه‌ها و معارضان سوری سرنگون شده است.

احرار الشام با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که این جنگنده را با ضد هوایی ساقط کرده است.

هنوز این خبر از طرف ارتش سوریه تأیید نشده است.

برخی منابع گفته ‌اند به احتمال زیاد این جنگنده در خاک ترکیه سقوط کرده است.

لازم به ذکر است، یک فروند جنگنده حوالی ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی ترکیه در دامنه ارتفاعات شهرستان «سامان داغ» از توابع استان «هاتای» در نزدیکی مرز این کشور با سوریه سقوط کرد.

حریت با اعلام یک خبری فوری در این زمینه اعلام کرد: ۲ خلبان این جنگنده با چتر نجات بیرون پریده اند.

تا کنون اطلاعات دقیقی درباره علت سقوط جنگنده مذکور که برخی رسانه ها آن را متعلق به ارتش ترکیه و برخی متعلق به سوریه اعلام کرده اند، منتشر نشده است.